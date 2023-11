STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf CrowdStrike (WKN ME22TH) Die CrowdStrike-Aktie legt dieses Jahr eine Kursrallye aufs Parkett und konnte ihren Wert mehr als verdoppeln. Weitere positive Signale geben mehrere Analysteneinschätzungen zu den für Ende November erwarteten Quartalszahlen des US-amerikanischen Cybersecurity-Unternehmens. Die Experten gehen davon aus, dass der Umsatz um knapp 34 % auf 777,3 Millionen US-Dollar und der Gewinn je Aktie von 0,40 US-Dollar auf 0,742 US-Dollar steigen wird. Aktuell kostet ein Anteilsschein 210 US-Dollar und somit rund 1 Prozent mehr als am Vortag. Ein Discount-Call-Optionsschein auf CrowdStrike wird von Anlegern in Stuttgart stark nachgefragt. 2. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MB0XS0)

Microsoft profitiert weiterhin mit seiner Beteiligung an ChatGPT vom KI-Boom. Die Aktie des Software-Konzerns verteuert sich seit Jahresbeginn um rund 70 %. Hinzu kommt der nachlassende Zinsdruck im Zuge der weiter abnehmenden US-Inflation. Gestern erreichte der Aktienkurs ein neues Allzeithoch von 371,95 US-Dollar. Geht es nach den Analysten ist das Ende noch nicht erreicht, das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei 397,62 US-Dollar. An der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf Microsoft gefragt. 3. Knock-out-Call auf Vonovia (WKN SV89S9)

Steigende Zinsen und eine hohe Inflation belasteten bis zum Sommer die Immobilienbranche. Mittlerweile lässt sowohl die Inflation als auch der Zinsdruck spürbar nach, das wirkt sich auch auf Immobilien-Titel positiv aus. Nach der gestrigen Veröffentlichung der US-Inflationsdaten ging es für die Vonovia-Aktie um über 8 % nach oben. Heute können die Papiere des Immobilien-Konzerns nochmals leicht um 0,2 % auf 25,11 Euro zulegen. Anleger kaufen einen Knock-out-Call auf Vonovia. Euwax Sentiment Index

Im DAX stehen nach den gestrigen US-Inflationsdaten die Ampeln weiter auf grün. Für das deutsche Aktienbarometer geht es im heutigen Handelsverlauf kurzzeitig über 15.700 Punkte, am Mittag stehen 15.694 Punkte und damit ein Plus von 0,5 % auf der Kurstafel. Stuttgarter Anleger werden nach den deutlichen Kurszuwächsen der letzten Tage etwas vorsichtiger. Der Euwax Sentiment notiert mit -2 Punkten leicht im Minus.

Börse Stuttgart auf Youtube

Depot-Check: Das sind die Lieblingsaktien der deutschen Anleger | Amazon | Berkshire Hathaway Im aktuellen Interview mit Andreas Lipkow werfen wir eine Blick durchs Schlüsselloch oder besser gesagt in die Depots der deutschen Anleger. Wer sind die Lieblingsaktien der comdirect Kunden, heißt es auch bei den Privatanlegern "Bonds are back" und welche Rolle spielt der "Home Bias-Effekt" bei der Aktienauswahl? Einschätzungen und spannende Auswertungen von Andreas Lipkow, Finanzmarkt-Experte bei der comdirect. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=ebTwZ1hj52A

