Scholz will mit Erdogan Klartext über Gaza-Krieg sprechen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bekräftigt, dass er in seinem bevorstehenden Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Differenzen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg deutlich ansprechen will. "Das ist in dieser Frage ganz wichtig, dass da Klarheit herrscht und man sehr deutlich seine eigene Position auch vorbringt", sagte Scholz am Mittwoch im Bundestag.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer