Freyr, ein norwegischer Batteriehersteller, steht vor neuen Risiken in Bezug auf Technologie, Strategie und Finanzierung, die sich im dritten Quartal abzeichneten und vom Aktienmarkt berücksichtigt wurden. Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas empfiehlt, die Aktie mit einem Abschlag zum Barwert zu handeln, bis das Unternehmen Fortschritte bei seiner Musterzellenkampagne zeigt. Jonas hat die Aktie von Übergewichten auf Gleichgewichten herabgestuft und sein Kursziel von 13 auf zwei US-Dollar gesenkt. Freyr hat die Investition in seine norwegische Gigafabrik Giga Arctic pausiert und scheint sich auf die US-Produktion zu konzentrieren. Verzögerungen bei der Qualifizierungsanlage für die 24M-Technologie haben die Finanzierungsaussichten verschlechtert. Die Fähigkeit von Freyr, neues Kapital für die Inbetriebnahme von Anlagen im Giga-Maßstab zu beschaffen, hängt laut Jonas stark von der Durchführung ab. Die Freyr-Aktie hat nach enttäuschenden Earnings die Hälfte ihres Wertes verloren und das Finanzdienstleistungsunternehmen BTIG hat die Titel von Buy auf Neutral herabgestuft. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie über 81 Prozent an Wert verloren, bietet aber laut Marketscreener ein Kurspotenzial von rund 400 Prozent.