NORMA schafft 1.000 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge an seinen Filialen / Einkaufen und gleichzeitig "tanken"- eine volle Batterie in nur 20 Minuten (FOTO)

Nürnberg (ots) - Einkaufen und parallel ganz bequem das Elektroauto aufladen!

Das ist zukünftig bei noch mehr NORMA-Filialen möglich. Im Sinne der hauseigenen

Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der Lebensmittel-Discounter mit den

Cleantech-Unternehmen Numbat und Charge Construct zwei Partner ins Boot geholt,

die den schnellen Ausbau der Ladeinfrastruktur direkt auf den Parkplätzen

möglich machen sollen. Los geht es noch in diesem Jahr. In der ersten

Ausbaustufe ist bereits die Schaffung von 1.000 Ladepunkten vorgesehen -

Kundinnen und Kunden finden so noch einfacher einen Platz, an dem sie ihr E-Auto

parallel zum Einkauf aufladen können. Eine Weiterentwicklung der Infrastruktur

ist im nächsten Schritt jederzeit möglich.



Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft