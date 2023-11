Quelle: Element79 Gold

Das Hauptaugenmerk von Element79 Gold liegt auf der Erschließung der ehemals produzierenden, peruanischen Gold- und Silbermine Lucero in Arequipa. Hier verfolgt das Unternehmen den Plan, die Produktion in naher Zukunft wieder aufzunehmen. Das Ziel ist realistisch, denn während ihrer aktiven Produktionsphase wurde auf der Mine nicht nur hochgradiges Erz gefördert. Auch das noch unerschlossene Potential der Liegenschaft ist enorm.

Sehr eng verbunden mit dieser Strategie war und ist Antonios Maragakis. Er hatte bei Element79 Gold bislang die Position des Chief Operating Officer (COO) inne, ist aber aus persönlichen Gründen von dieser Funktion inzwischen zurückgetreten, weil sich diese Aufgabe nicht mehr mit seinen anderen beruflichen Verpflichtungen vereinbaren lässt. Dem Unternehmen wird er allerdings auch weiterhin als Mitglied des Board of Directors erhalten bleiben und damit auch in Zukunft seinen Anteil dazu beitragen, dass die strategische Vision von Element79 Gold Realität werden kann.

Element79 Gold schätzt die Qualifikationen der eigenen Mitarbeiter und entscheidet sich für eine interne Nachfolgeregelung

Seine Nachfolge auf dem Posten des Chief Operating Officers hat Kim Kirkland übernommen. Er gehört dem Unternehmen seit März 2022 an und hatte zuvor bei Element79 Gold die Funktion des VP Exploration inne. Kim Kirkland bringt damit neben umfassenden Branchenkenntnissen und einer reichhaltigen operativen Erfahrung, die sich bei Element79 Gold sowohl auf die Projekte in Nevada wie auch auf die Aktivitäten in Peru erstreckte, auch eine sehr gute Kenntnis des Unternehmens und seiner strategischen Ausrichtung mit.

Als neuer COO wird Kim Kirkland die Verantwortung für die Aufsicht über das Tagesgeschäfts des Unternehmens übernehmen. In seinen Kompetenzbereich fallen damit die Entwicklung und Durchführung der Explorations- und Bergbauaktivitäten ebenso wie die Verantwortung für die Umwelt und die Einhaltung der Sicherheitsstandards. Federführend wird er in Zukunft auch an den Gesprächen mit den Vertretern der lokalen Gemeinden beteiligt sein.

Daneben hat sich Element79 Gold entschieden, die bestehende Zusammenarbeit zwischen Element79 Gold und der MinePlus Group zu erneuern. Als international tätiges Beratungsunternehmen hat die MinePlus Group in der Vergangenheit bereits zahlreiche wertvolle Beiträge für die strategische Weiterentwicklung von Element79 Gold geliefert.

Fazit: Element79 Gold bleibt auch weiterhin seiner Mission verpflichtet, seinen Aktionären, Stakeholdern und den Gemeinden, in denen es tätig ist, einen außergewöhnlichen Wert zu liefern. Der Führungswechsel wird die Position des Unternehmens im Goldbergbausektor weiter stärken und seine Fähigkeit verbessern, seine langfristigen Ziele zu erreichen.

