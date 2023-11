Miral kündigt große Expansion der Yas Waterworld Yas Island, Abu Dhabi, an.

Abu Dhabi, Uae (ots/PRNewswire) - Mit der Expansion um 16.900 Quadratmeter

entstehen 18 neue Fahrgeschäfte und Erlebnisse und die Gästekapazität soll um 20

% erhöht werden.



Die Expansion umfasst die höchste Rutsche der VAE und das erste Fahrgeschäft in

einem Wasserpark des GCC, das in eine Wasserrutschen-Anlage integriert ist.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Aufgrund der großen Beliebtheit bei Einheimischen und internationalen Besuchernhat Miral, der führende Anbieter von fesselnden Ausflugszielen und Erlebnissenin Abu Dhabi, heute eine Erweiterung von 16.900 Quadratmeter der Yas Waterworldauf Yas Island angekündigt. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2025 abgeschlossensein. Die Erweiterung umfasst das Hinzufügen von 3,3 km Rutschenabschnitte undwird voraussichtilich die Gästekapazität um 20 % erhöhen, indem 18 neueaufregende Fahrgeschäfte und Attraktionen hinzugefügt werden, wodurch sich dieGesamtzahl der Attraktionen im Park auf mehr als 60 erhöht.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte auf denfolgenden Link:https://www.multivu.com/players/uk/9226851-miral-announces-major-expansion-yas-waterworld-yas-island-abu-dhabi/Nach der Eröffnung wird der Park die höchste Rutsche der VAE sowie das ersteFahrgeschäft in einem Wasserpark im Golfkooperationsrat (GCC) umfassen, das ineine Wasserrutsch-Anlage integriert ist. Diese aufregende Fahrt verspricht einunvergleichliches Abenteuer mit einem 15 Meter tiefen Fall für bis zu 20 Gästeund Wasserparkfans, die diesen Adrenalinstoß gemeinsam erleben können.Mohamed Abdalla Al Zaabi, CEO der Gruppe kommentierte: "Diese Expansion ist eineweitere Ergänzung unserer Weltklasse-Attraktionen und -Erlebnisse auf der InselYas. Darüber hinaus ist dies ein Beweis für die Verwirklichung unserer Vision,die Insel zu einem führenden globalen Reiseziel für Unterhaltung und Freizeit zumachen. Wir sind stolz darauf, zur Entwicklung des Ökosystems von Abu Dhabibeizutragen und gleichzeitig seine weltweite Attraktivität als Tourismuszentrumzu stärken.In den letzten zehn Jahren hat Yas Waterworld seine Gäste in die Geschichte von"The Legend of the Lost Pearl" eintauchen lassen. Die Attraktionen spiegelt dasreiche Perlentaucher-Erbe der Vereinigten Arabischen Emirate wider. Indem es diecoolsten Fahrgeschäfte und aufregendsten Attraktionen mit Einkaufsmöglichkeitenund Gastronomie zu einem nahtlosen Erlebnis für die Gäste vereint, ist dieserpreisgekrönte Themenpark das ultimative Wasserabenteuer.Mit Yas Waterworld wird ein neues Kapitel aufgeschlagen und ein neues Abenteuermit dem Namen "Lost City" eröffnet. Die Gäste begeben sich auf eine aufregendeReise, auf der sie verborgene Schätze und geheime Passagen entdecken, die mit