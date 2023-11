Weniger Treibhausgasemissionen in der EU als im Vorjahr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Ausstoß von Treibhausgasen wie Kohlenstoffdioxid (CO2) ist in den EU-Ländern im zweiten Quartal zurückgegangen. Das Statistikamt Eurostat schätzt, dass von April bis Juni 2023 rund 820 Millionen Tonnen klimaschädliche Gase in der EU ausgestoßen wurden. Das seien 5,3 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2022, teilten die Statistikerinnen und Statistiker am Mittwoch in Luxemburg mit.

Bei der Strom- und Gasversorgung sei der Rückgang am größten, berichtete Eurostat. Hier habe es 22 Prozent weniger Emissionen gegeben. Die Strom- und Gasversorgung ist demnach vom zweiten auf den dritten Platz der Sektoren mit den meisten Emissionen abgestiegen.