Nachdem Elmos Semiconductor in einer äußerst steilen Kursrallye zu Beginn dieses Jahres das Widerstandsniveau von 60,00 Euro aus Ende 2021 knacken konnte, folgte ein Kaufsignal mit einem Anstieg an 93,90 Euro bis Mitte April. Dort wechselte der Trend in eine Konsolidierung, in drei Wellen ging es anschließend zurück auf das Unterstützungsniveau von 60,00 Euro. Seit einigen Wochen befindet sich die Aktie wieder im Rallyemodus und stieg exakt an ihre obere Trendkanalbegrenzung an und versucht diese nun zu überwinden.

Dynamischer Ausbruch