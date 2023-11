Am deutschen Anleihemarkt fiel die Umlaufrendite von 2,72 Prozent am Vortag auf 2,61 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,56 Prozent auf 124,26 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,21 Prozent auf 130,71 Zähler./ajx/men

Der Euro geriet nach den US-Daten am Nachmittag leicht unter Druck und kostete zuletzt 1,0841 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag aber noch deutlich niedriger auf 1,0724 Dollar festgesetzt.

Am Tag nach dem Quartalsbericht setzten die Aktien von Delivery Hero ihre Erholung fort mit einem Plus von sechseinhalb Prozent. Analysten äußerten sich nun weiter ermutigend zu dem Essenslieferdienst, der bei Goldman Sachs auf einer Liste besonders überzeugender Anlageideen steht.

Am hiesigen Aktienmarkt standen am Mittwoch die Dax-Konzerne Infineon und Siemens Energy im Fokus. Infineon traut sich nach einem überraschend guten Jahresendspurt für das neue Geschäftsjahr 2023/2024 weiteres Wachstum zu. Zudem will der Chiphersteller die Dividende erhöhen. Das operative Gewinnziel von Vorstandschef Jochen Hanebeck liegt allerdings etwas unter den durchschnittlichen Marktschätzungen. Die Aktien knüpften mit einem Plus von fast acht Prozent an ihren starken Vortag an.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit der Hoffnung auf eine deutliche Entspannung der Geldpolitik sind die Anleger zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt weiter in Kauflaune. Der Leitindex Dax verbuchte am Nachmittag ein Plus von 0,64 Prozent auf 15 714,75 Punkte. Damit steht er über der 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend viel Beachtung findet.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer