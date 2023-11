Die Verified USD Foundation hat den Start von USDV bekannt gegeben - einer revolutionären Stablecoin, der transparent an tokenisierte US-Schatzanleihen gebunden ist

George Town, Kaimaninseln (ots/PRNewswire) - Die Stiftung wird sich für ein

gerechtes Ökosystementwicklungsmodell einsetzen, um eine integrative

Gemeinschaft von Mitwirkenden zu fördern



Etablierte Branchenakteure wie Bitget, Curve, Matrixport und Stargate gehören zu

USDVs 23 Gründungsmitgliedern bei der Einführung





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Verified USD Foundation hat die Einführung von Verified USD (USDV)angekündigt, einer durch die Community gesteuerten Stablecoin, die vollständigdurch die beispiellose On-Chain-Transparenz und Stabilität eines Bündelstokenisierter US- Schatzanleihen (T-Bills) unterstützt wird. Ein nativerOmnichain-Stablecoin, der mit dem ERC-20-Standard kompatibel ist. Jeder USDV istan den Gegenwert von 1 US-Dollar gebunden.Die zugrunde liegende Reserve von USDV in Form tokenisierter realerVermögenswerte (RWA) stellt eine überzeugende Alternative zu herkömmlichenStablecoins dar. Abgesehen von einem stabilen Wert, der sich aus den zugrundeliegenden On-Chain-T-Bills ableitet, bietet USDV eine Echtzeit-Verifizierungdurch den Nachweis der Reserve. Damit überbrückt es die Informationslückezwischen dem Herausgeber des Stablecoins, verifizierten Prägeanstalten undInhabern.Die Verified USD Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die sich derFörderung eines nachhaltigen und fortschrittlichen Stablecoin-Ökosystems widmet.Ziel ist es, eine gerechte Werteteilung unter der Community von Beitragenden zuermöglichen, die für die Anwendungsfälle und die Verbreitung von Stablecoinsentscheidend sind. Dies wird hauptsächlich durch ColorTrace erreicht, einenneuartigen Wertzuweisungsalgorithmus, der von LayerZero entwickelt wurde. DieserAlgorithmus gewährleistet eine faire und transparente Verteilung von Belohnungenunter den verifizierten Prägeanstalten ohne Streitigkeiten."USDV stellt eine bedeutende Entwicklung in der Stablecoin-Technologie dar",bemerkte Matthew Commons, Präsident der Verified USD Foundation . "Einzigartigunter den Stablecoins ermöglicht USDV einen kooperativen Community-Ansatz, beidem diejenigen, die Anwendungsfälle für Stablecoins schaffen, ein integralerBestandteil der Wertschöpfung des Stablecoins sein können." Die Stiftung freutsich auf die Zusammenarbeit mit den Beitragenden, um neue Anwendungsfälle mitrealen Auswirkungen zu erschließen, die durch unübertroffene Transparenz undStabilität unterstützt werden."Angetrieben durch die Transparenz von On-Chain-Vermögenswerten hat die VerifiedUSD Foundation Matrixport's Short-term Treasury Bill Token (STBT)(https://stbt.matrixdock.com/) als ihre anfängliche zugrunde liegende