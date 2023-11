Oikocredit Stiftung Deutschland Mehr als eine Million Euro Fördergelder für soziale Wirkung (FOTO)

Stuttgart (ots) - Die gemeinnützige Oikocredit Stiftung Deutschland ist in den

zehn Jahren seit ihrer Gründung 2012 mit mehr als einer Million Euro an

Fördergeldern unterstützend tätig. Diese fließen vor allem in Beratungs- und

Schulungsprogramme für Partnerorganisationen der internationalen Genossenschaft

Oikocredit. Davon profitieren sozial orientierte Unternehmen und wirtschaftlich

benachteiligte Menschen im Globalen Süden.



"Wir freuen uns sehr, dass uns so viele Menschen Geld zukommen lassen, damit wir

es für entwicklungsfördernde Zwecke einsetzen können", so die

Stiftungsratsvorsitzende Beate Hermann-Then. Die Spender*innen sorgen dafür,

dass Oikocredit neben ihrer Finanzierungstätigkeit im Globalen Süden den

Partnerorganisationen auch Schulungen, Beratungen und technische Unterstützung

anbieten kann. In den vergangenen zehn Jahren konnte die Stiftung inzwischen mit

mehr als einer Million Euro diese wichtige Aufgabe finanziell unterstützen.