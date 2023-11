Ukraine will Landwirtschaft für EU modernisieren

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Ukraine will mit Blick auf einen möglichen EU-Betritt ihre Landwirtschaft grundlegend modernisieren. "Wir wollen den Wiederaufbau nach dem Krieg nutzen, um unsere Landwirtschaft nachhaltiger auszurichten", sagte Mykola Melnyk vom ukrainischen Landwirtschaftsministerium bei einer Diskussionsrunde auf der Agrartechnikmesse Agritechnica in Hannover. Der in Aussicht stehende EU-Betritt erhöhe nun noch einmal den Druck auf Kiew. Allein im Agrarbereich müssten 12 000 EU-Rechtsakte in nationales Recht umgesetzt werden. "Es ist uns klar, dass wir viel zu tun haben."

Deutschland sagte dem Land dabei Hilfe zu. "Sie können sich sicher sein, dass wir Sie in diesem Bestreben unterstützen", sagte Landwirtschafts-Staatssekretärin Claudia Müller (Grüne). "Wir stehen an ihrer Seite." Die Bundesrepublik könne hier ihre europäischen Erfahrungen einbringen. Zudem wolle man alternative Exportrouten für ukrainische Agrarprodukte erschließen und bei der Minenbeseitigung auf den Feldern helfen.