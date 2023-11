ROYAL CANADIAN MINT ENTHÜLLT DAS KANADISCHE BILDNIS SEINER MAJESTÄT KING CHARLES III

Mint prägt auch erste Umlaufmünze mit dem Bildnis Seiner Majestät

WINNIPEG, MB, 15. November 2023 /PRNewswire/ -- Heute läutete die Royal Canadian Mint eine neue Ära in der Geschichte der kanadischen Münzen ein, als ihre Präsidentin und CEO, Marie Lemay, die allererste kanadische Umlaufmünze mit dem Bildnis Seiner Majestät King Charles III. in der Produktionsstätte der Münze in Winnipeg, Manitoba, enthüllte und prägte. Die 2023 erscheinende Umlaufmünze von 1$ ist die erste mit dem Porträt einer neuen Monarchin seit 70 Jahren, nachdem das Bildnis von Queen Elisabeth II die kanadischen Münzen von 1953 bis 2023 zierte. Das zeitgenössische Porträt von King Charles III. ist das Werk des kanadischen Künstlers Steven Rosati, der auch an der Enthüllungszeremonie teilnahm.

"Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1908 hat die Mint das Porträt des regierenden Monarchen auf kanadischen Münzen abgebildet. Als die Regierung Kanadas ankündigte, dass das Bildnis Seiner Majestät King Charles III. auf kanadischen Münzen erscheinen würde, waren wir stolz darauf, einmal mehr eine langjährige kanadische Tradition hochzuhalten", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. "Viele unserer Mitarbeiter haben an einem Strang gezogen, um die historische Herausforderung zu meistern, und wir freuen uns, dass wir am Tag des Geburtstags Seiner Majestät für die Produktion bereit sind.

"Das königliche Bildnis auf unseren Münzen ist ein wichtiges kanadisches Symbol", sagte die ehrenwerte Chrystia Freeland, stellvertretende Premierministerin und Finanzministerin. "Das Porträt von Steven Rosati ist eine passende Hommage, und Kanada ist stolz darauf, den Geburtstag Seiner Majestät mit der Prägung dieser ersten Umlaufmünze zu feiern.

Nach der Ankündigung der Regierung Kanadas vom 6. Mai, dass die Vorderseite (Kopfseite) künftiger kanadischer Münzen das Bildnis Seiner Majestät King Charles III. zeigen soll, hat die Royal Canadian Mint unverzüglich mit der Gestaltung dieses neuen Designs begonnen. Sie lud erfahrene Münzdesigner und Mint-Graveure ein, ihre Entwürfe für ein "Made-in-Canada"-Porträt unseres neuen Monarchen einzureichen. Nachdem viele Künstler und Graveure diesem historischen Aufruf gefolgt waren, setzte sich derin Montreal lebende Steven Rosati gegen ein starkes Feld von Finalisten durch.