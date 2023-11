JEFFERIES stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 185 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wenngleich 2023 bereits ein gutes Jahr für die Erträge der Rückversicherer-Branche werde und die risikobereinigten Preise ein Rekordhoch erreicht hätten, besserten sich die Aussichten weiter, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktien von Hannover Rück böten Qualität zum günstigen Preis./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 08:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 08:14 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 203,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 185

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m