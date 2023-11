Küstenländer wollen bei Aufbau von Wasserstoffwirtschaft kooperieren

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft sehen die fünf norddeutschen Bundesländer die Küstenregionen von Nord- und Ostsee in einer Schlüsselrolle. Vertreter der Landesregierungen von Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern kündigten bei einer ersten norddeutschen Wasserstoffkonferenz in Cuxhaven am Mittwoch an, bei der Gestaltung des Transformationsprozesses eng zusammenarbeiten zu wollen. Bereits seit 2019 haben die Länder eine gemeinsame Wasserstoff-Strategie.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) sagte, die Kooperation der norddeutschen Länder auf allen Ebenen sei entscheidend für die Zukunft der Wasserstoffwirtschaft im Norden. "Wir brauchen eine starke Solidarität der norddeutschen Länder."