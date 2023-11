Schock-Prognose: Federal Reserve könnte Zinsen drastisch senken - Deflation droht!

Cathie Wood, Gründerin und CEO von ARK Invest, hat die Federal Reserve kritisiert und prognostiziert, dass die US-Inflation negativ werden könnte. Sie glaubt, dass die Fed die Zinsen zu stark erhöht hat und in Zukunft stark senken muss. Ihre Prognose steht im Widerspruch zu den Erwartungen der Wall Street, die eine Reduzierung der Inflationsrate von 3,2% auf 2,7% im nächsten Jahr vorhersagen. Wood sieht einen deflationären Trend, der sich von Rohstoffen auf Flugzeuge und Autos ausweitet, unterstützt durch neue Technologien wie KI, Elektrofahrzeuge und Blockchain. Ihr ARK Innovation ETF hat dieses Jahr ein Plus von 28% erzielt, liegt aber immer noch hinter dem Nasdaq 100 zurück, der von Unternehmen wie Nvidia, Microsoft und Apple angetrieben wird, die nicht in Woods ETF vertreten sind.