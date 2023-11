Gute Nachrichten für Mietwagenfans beim Blick auf den Urlaub 2024 / Sinkende Preise bei früher Buchung (FOTO)

München (ots) - Antizyklische Preisentwicklung: Im vergangenen Jahr stiegen die

Preise vieler Reise-Bausteine - jedoch nicht im Bereich Mietwagen. Obwohl der

Mietwagen-Anbieter Sunny Cars (https://www.sunnycars.de) eine deutlich stärkere

Nachfrage nach Ferienautos verzeichnete, prognostiziert er weiter sinkende

Preise für 2024. Zumindest für alle, die sich früh zur Buchung entscheiden.



Der Jahreswechsel naht, und damit der Start der traditionellen Frühbuchersaison.

Diese gilt es nach Angaben von Sunny Cars auch zu nutzen. Schon 2023 erfreute

sich das Ferienauto großer Beliebtheit nach Ende von Reiseverboten und

Fahrzeugmangel. Für 2024 rechnet der Mietwagen-Experte erneut mit einer starken

Nachfrage.





"Die Flottengrößen unserer Partner werden aller Voraussicht nach ausreichen, umauch eine hohe Nachfrage zu bedienen. Dennoch kann es natürlich zu Spitzenzeitenin einzelnen Zielgebieten zu Engpässen kommen", erklärt Kai Sannwald,Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars.Doch nicht nur in Sachen Verfügbarkeit sieht er gute Vorzeichen. Auch dasPreisniveau gebe den Verbraucherinnen und Verbrauchern Anlass zur Freude. Nacheiner Kostenexplosion im Frühjahr und Sommer 2022 stabilisierte sich das Niveauim vergangenen Geschäftsjahr. "Ein Extrembeispiel: Im Juni 2022 lag derDurchschnittspreis pro Anmietung bei rund 650 Euro - ein Jahr später bei etwa500 Euro. Hintergrund dafür waren zu wenige Fahrzeuge am Markt", so KaiSannwald. Lag das Jahresmittel diese Saison pro Anmietung noch bei 476 Euro,werde dieser Wert weiter fallen. "Daher empfehlen wir Urlauberinnen undUrlaubern ihr Ferienauto weit im Voraus zu reservieren, um sich einen günstigenPreis zu sichern."Wie beliebt Urlaubsautos schon in der vergangenen Reisezeit waren, zeigt derBlick auf das vergangene Geschäftsjahr von Sunny Cars, das zum 31. Oktober 2023endete. Das Unternehmen verzeichnete über 785.000 Buchungen. Das Buchungsvolumenübertrifft damit die vorangegangenen Jahre 2020/2021 (342.000 Buchungen) und2021/2022 (600.000 Buchungen) deutlich. Lediglich 2018/2019 lag mit derRekordanzahl von 835.000 Reservierungen noch höher. Insgesamt waren über SunnyCars gebuchte Ferienautos am häufigsten im September und Oktober 2023 unterwegs.Knapp 200.000 Buchungen erfolgten für diesen Reisezeitraum. Zu den beliebtestenMietwagenländern zählten Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und die USA.Damit bleiben die Top-Destinationen unverändert mit Blick auf das vorangegangeneJahr. Auch Südafrika, Deutschland, Frankreich, Kanada und Curaçao halten sichkonstant in der Top Ten.Über Sunny Cars:Sunny Cars ist der Qualitäts-Mietwagen-Veranstalter.Rund 140 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in Belgien,den Niederlanden und in Frankreich arbeiten für das Unternehmen, das seinenKunden für über 120 Länder weltweit ein einzigartiges Reiseerlebnis ermöglicht.Der Service-Champion bietet mit der Rundum-Sorglos-Garantie nicht nur dasumfangreichste Inklusive-Paket auf dem Markt an, sondern erfüllt mit demOnline-Urlaubsbegleiter Sunny2go auch während der Reise Kundenwünsche. Mit einemaktuell kostenfreien Rücktrittsschutz sind die Mietwagen-Buchungen bei SunnyCars bis kurz vor Anmietung stornierbar, die Zahlungen werden schnell und involler Höhe erstattet.