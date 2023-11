VERSES AI meldet den Beitritt von SimWell zum Genius-Betaprogramm

Die Unternehmen kooperieren, damit Geschäftskunden in Echtzeit datengestützte Entscheidungen treffen können

Vancouver, BC, - 15. November 2023 / IRW-Press / VERSES Technologies Inc. (NEO:VERS) (OTCQX:VRSSF) („VERSES“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die künstliche Intelligenz der nächsten Generation spezialisiert hat, gab bekannt, dass SimWell, eine multinationale, mit digitalen Simulationen befasste Gesellschaft, die die Welt durch den Einsatz fortschrittlicher Analytiktechnologien effizienter machen möchte, sich bereit erklärt hat, dem privaten Genius-Betaprogramm beizutreten.

Für VERSES und SimWell stellt dies einen signifikanten Meilenstein dar, da SimWell zugesichert hat, ein Betapartner für die Genius-Plattform zu werden. Es wird erwartet, dass die Partnerschaft die hochmoderne KI von VERSES und die Erfahrung von SimWell bei der Erstellung fortschrittlicher Simulationen nutzen wird, um neben anderen Anwendungen prädiktive Modellierungssimulationen für die Supply-Chain-Logistik zu generieren.

„VERSES und SimWell unterhalten eine ausgezeichnete Arbeitsbeziehung, und wir haben in diesem Jahr eine starke Pipeline aufgebaut. SimWell verfügt über ein wachsendes Geschäft rund um die Simulation von Daten, was die Gesellschaft zu einem idealen Anwender der Genius-Plattform macht“, sagte James Hendrickson, der President und General Manager von VERSES. „Wir gehen davon aus, dass SimWell durch Genius Daten für die Simulation speichern kann und auch in der Lage sein wird, diese Daten rasch zu kombinieren, um Ähnlichkeiten festzustellen und unscharfe Suchen zu ermöglichen. Wir sind davon überzeugt, dass dies für den Einsatz mit KI-Systemen ideal ist, um die Simulationen zu operationalisieren.“

SimWell ist auf kundenspezifische Entwicklungsarbeiten spezialisiert, insbesondere auf die Erstellung digitaler Zwillinge für Simulationszwecke. Die Expertise von SimWell entspricht den Zielen von Genius, sodass VERSES der Ansicht ist, dass SimWell sich um einen idealen Kandidaten handelt, um die Fähigkeiten dieser neuen Technologieplattform zu erforschen und zu validieren.

Jon Santavy, ein Gesellschafter und der Chief Revenue Officer von SimWell, erklärte dazu wie folgt: „Viele unserer Kunden wollen unsere Simulationstools nutzen, um Datenprozesse sowie ihren operativen Prozess zu modellieren. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch Genius Wissen aus Daten, Operationen und physischen Räumen abbilden können und dieses Wissen auf verschiedene Weisen abfragen können, ohne zuerst das Schema erstellen zu müssen, bevor wir wissen, wie wir es einsetzen werden.“