EU-Kommission beklagt Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Noch immer verdienen Frauen in den EU-Ländern deutlich weniger als Männer. Der Unterschied bei den Löhnen liege - genauso wie im vergangenen Jahr - durchschnittlich bei 13 Prozent, teilte die Europäische Kommission anlässlich des Europäischen Tages der Lohngleichheit am Mittwoch in Brüssel mit. Demnach bekommt eine Frau für jeden Euro, den ein Mann verdient, nur 87 Cent. Dieses Jahr seien keine Fortschritte zu verzeichnen, erklärten die Kommissionsmitglieder Vera Jourova und Helena Dalli.

Der Europäische Tag der Lohngleichheit symbolisiert, wie viele Extra-Tage Frauen bis Jahresende arbeiten müssen, um genauso viel Geld wie ihre männlichen Kollegen zu verdienen.