BERLIN (dpa-AFX) - Gut zwei Wochen vor der Weltklimakonferenz hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock die Öl- und Gas-Staaten am Golf und auch China aufgefordert, in einen neuen Fonds zum Ausgleich von Klimaschäden in armen Ländern einzuzahlen. Wer geopolitische Verantwortung tragen wolle, müsse dies auch klimapolitisch tun, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch in Berlin.

Aus dem Geldtopf - im vergangenen Jahr von der UN-Klimakonferenz beschlossen - soll Hilfe etwa nach Unwettern oder langen Dürren fließen, die auf Erderwärmung zurückzuführen sind. Einzahlen sollen die etwa 200 auf der Konferenz COP28 vertretenen Staaten laut einem vorläufigen Kompromissvorschlag aber nur auf freiwilliger Basis, auch eine konkrete Summe wurde bisher nicht verabredet. Entwicklungsländer erwarten, dass vor allem reiche Industrieländer Geld geben. Und manche hoffen auf insgesamt dreistellige Milliardensummen jährlich.