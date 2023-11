Staatssekretär Michael Kellner verleiht den SCHULEWIRTSCHAFT-Preis 2023 an das Braun-Werk Walldürn (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Schwalbach/Walldürn (ots) - Jungen Menschen stabile Perspektiven durch einestarke Ausbildung zu bieten, ist ein zentrales Element des Engagements für dieRegion an allen Standorten von Procter & Gamble (P&G) in Deutschland.Gleichzeitig sichert das Unternehmen mit den jungen Talenten in der Ausbildungseine Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit ab. Für seine starke Ausbildung unddas herausragende Engagement im Bereich Großunternehmen ist jetzt das Braun-Werkin Walldürn mit dem 1. Platz SCHULEWIRTSCHAFT-Preis 2023 ausgezeichnet worden.Der Preis wird vom Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland vergeben und würdigtbesonderen Einsatz für die berufliche Orientierung von jungen Nachwuchstalentenim Unternehmen. In diesem Jahr ist der Preis in Berlin von Michael Kellner,Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft undKlimaschutz, verliehen worden.Im Braun-Werk in Walldürn werden Jugendliche mit ganz unterschiedlichenLebensläufen mit einem vielfältigen Angebot angesprochen und über dieKarrieremöglichkeiten am Standort informiert. Während des gesamten Jahres werdenhier pro Woche fünf Praktikumsplätze angeboten - mit unterschiedlicher Laufzeit.Zwischen einem halben Tag und einer Woche ist alles möglich. Ganz wichtig dabei:Die eigenen Auszubildenden sind für die interessierten Jugendlichen alsAnsprechpartner präsent. Das baut Hürden ab und gibt den Jugendlichen dieMöglichkeit, ihre Fragen offen und ohne Scheu zu stellen. Der von denAuszubildenden geführte Instagram-Channel bietet parallel weitere Einblicke zuden ersten Schritten ins Berufsleben.Tiefe Einblicke in MINT-Berufe am Kompetenzstandort "Made in Germany"Um junge Nachwuchstalente bei der beruflichen Orientierung und dem Übergang vonder Schule in die Arbeitswelt zu unterstützen, hat P&GBildungspartnerschaftsverträge mit den Schulen der Region geschlossen. Diegemeinsam entwickelten Bildungspläne bieten Schüler:innen bereits ab der 7.Klasse die Möglichkeit, die Arbeitswelt zu erkunden. Als Teil des globalenEngagements von P&G für die Gleichstellung und Förderung von Frauen informiertP&G gezielt über berufliche Perspektiven in den sogenannten MINT- Berufen(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) und bietet Mädchen dieMöglichkeit, einen wichtigen Schritt bei der Berufsfindung auch jenseitsklassischer Rollen- und Berufsbilder zu machen."Die Ausbildung von jungen Menschen aus der Region in technischen undkaufmännischen Ausbildungsberufen ist ein wichtiges Anliegen von P&G imBraun-Werk Walldürn. Mit unserem Ausbildungsangebot investieren wir in die