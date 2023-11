Heidenheim (ots) -- Markt- und Einkaufskonditionen belasten weiterhin stark- Ergebnisprognose für 2023 stark angehoben auf 180 bis 210 Mio. EURJanuar bis September 2023:- Organisches Umsatzwachstum von 2,5 %- Umsatzerlöse steigen aufgrund notwendiger Preisanpassungen- Bereinigtes EBITDA durch erfolgreiche Umsetzung von Kostenmaßnahmen gestiegen,Ergebnisniveau noch von Krisen belastetDie HARTMANN GRUPPE erwirtschaftete von Januar bis September 2023 Umsatzerlösein Höhe von 1.747,2 Mio. EUR. Dies entspricht einem organischen Umsatzwachstumvon 2,5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Das Unternehmen erzielte ein bereinigtes EBITDA von 147,1 Mio. EUR und damiteine Verbesserung von 8,1 Mio. EUR gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022. Diebereinigte EBITDA-Rendite liegt bei 8,4 % und hat sich gegenüber demVorjahreszeitraum leicht verbessert.Ein positives Umsatzwachstum verzeichnete das Unternehmen imInkontinenzmanagement und in der Wundversorgung. Dagegen sank die Nachfrage imInfektionsmanagement aufgrund weiter rückläufiger Märkte für Schutzkleidung undinsbesondere Desinfektionsprodukte. Die Komplementären Divisionen der Gruppeverzeichneten insgesamt ein moderates organisches Umsatzwachstum.Das Unternehmen verbesserte im dritten Quartal seinen Nettofinanzstatus um rund28 Mio. EUR (Stand Ende September 2023: -152,7 Mio. EUR). Grund dafür ist, nebendem besseren operativen Geschäft, auch eine Optimierung der Bestände, wobei dieGewährleistung der Liefersicherheit unverändert hohe Priorität hat.Ausblick 2023HARTMANN brachte 2023 innovative Produkte auf den Markt und setzte Projekte mitsubstanziellen Kostenverbesserungen um. Trotz leichter Erholung liegen dieMehrkosten für Material, Energie und Frachten allein für 2023 in einem sehrhohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Es bestehen weiterhin schwierigeMarktbedingungen wie verringerte Nachfragemärkte und strukturelleKostenerhöhungen z. B. durch gestiegene Löhne."Unser Transformationsprogramm wird im laufenden Geschäftsjahr mit knapp 50 Mio.EUR zum bereinigten EBITDA beitragen, das ist deutlich mehr als geplant.Investitionen in Produktinnovationen und Fertigungsanlagen sowie strukturelleKostenverbesserungen haben unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter ausgebaut und unsin dem aktuell sehr schwierigen Marktumfeld resilient gemacht", so BrittaFünfstück, CEO der HARTMANN GRUPPE.Auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs im Jahr 2023 und aktueller Prognosenzu den Geschäftsaussichten erwartet HARTMANN, das bisher geplante Ergebnisniveaufür 2023 stark zu übertreffen und damit leicht über dem Vorjahresniveau zuliegen. Das Unternehmen geht für 2023 aktuell von einem bereinigten EBITDA von180 bis 210 Mio. EUR aus (bisher: 145 bis 185 Mio. EUR) und erwartet weiterhinein moderates organisches Umsatzwachstum.Pressekontakt:Stephanie ReuterPAUL HARTMANN AGTel. +49 7321 36 13 93E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.infoWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/5649948OTS: PAUL HARTMANN AGISIN: DE0007474041

Die Paul Hartmann Aktie wird aktuell mit einem Plus von +10,99 % und einem Kurs von 202EUR gehandelt.