AllTrails zum Finalisten für die Auszeichnung „iPhone-App des Jahres" ernannt

SAN FRANCISCO, 15. November 2023 /PRNewswire/ -- AllTrails, die weltweit größte und zuverlässigste Plattform für Aktivitäten im Freien, wurde heute von Apple als einer der drei Finalisten für die Auszeichnung „iPhone-App des Jahres" vorgestellt, eine Anerkennung seitens Apples globaler App Store-Redaktion. Die Finalisten in der Kategorie „iPhone-App des Jahres" helfen Nutzern dabei, mehr Möglichkeiten zum Erkunden und zum Erlernen neuer Fähigkeiten zu entdecken. AllTrails wird insbesondere für sein innovatives Produktsortiment, sein benutzerfreundliches Design und – gemäß der Ankündigung von Apple – dafür ausgezeichnet, „der Welt dabei zu helfen, ihren Weg nach draußen zu finden."

AllTrails bringt seinen Nutzern die Natur näher und hilft Menschen, Orte zu entdecken, an denen sie noch nie waren, und ihre Erlebnisse auf ihrem Weg zu intensivieren. Durch die Bereitstellung von Funktionen zum zuversichtlichen Planen und Erkunden beseitigt AllTrails Hürden beim Zugang zur freien Natur und hilft Millionen von Menschen auf der ganzen Welt dabei, die positiven Einflüsse auf die geistige und körperliche Gesundheit zu erleben, welche Zeit in der Natur zu verbringen mit sich bringen. Die kostenlose App wird von einer Gemeinschaft von mehr als 60 Millionen Menschen genutzt und bietet mehr als 420.000 kuratierte Wanderrouten in jedem Land der Welt.

„Vom ersten Tag an hat sich AllTrails der Aufgabe verschrieben, Menschen zu ermutigen, nach draußen zu gehen", sagte Ron Schneidermann, Vorstandsvorsitzender von AllTrails. „Wir hören unseren Nutzern ständig zu und arbeiten fortwährend daran, ihre Erlebnisse im Freien zu verbessern", fügte er hinzu. „Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement unseres Teams, kontinuierlich Innovationen zu schaffen, damit Menschen mit allen erdenklichen Werdegängen und Fähigkeiten erleben können, wie wunderschön die Natur ist."

Die Auszeichnung folgt auf ein Jahr mit starkem Wachstum für die Marke, das von Dynamik und zahlreichen Produkteinführungen geprägt war. Im Jahr 2023 fügte AllTrails der Produktpalette des Unternehmens viele neue Funktionen hinzu, wie beispielsweise:

Trail Previews (Wanderweg-Vorschau) – Ein revolutionäres, fesselndes 3D-Video, das den Nutzern hilft, ein Gefühl für jede Route, jedes Terrain und jede Höhenlage zu entwickeln.

Local Community Feed (Einspeisung von Daten der Gemeinde vor Ort) – Die erweiterte Gemeinde-Funktion ermöglicht Nutzern, sich von den Wanderaktivitäten anderer in der Umgebung inspirieren zu lassen. Nutzer von Wanderwegen („Trail-Besucher") können die Dateneinspeisung durchstöbern, um sich über die Wanderaktivitäten an jedem beliebigen Ort zu informieren.

Erweiterte Anzeige von Witterungsverhältnissen – Nutzer können die auf jedem Wanderweg vorherrschende Wetterlage sehen. Zu den Witterungsverhältnissen gehören: Temperatur, Mückenindex, voraussichtliche Bedingungen basierend auf dem aktuellen Wetter und historische Wetterangaben.

Statistiken und Erfolge – Eine neue und verbesserte Funktion, die das Erlebnis der Nutzer erweitert, indem sie ihnen ermöglicht, ihre Abenteuer zu protokollieren und ihre Zeit im Freien zu feiern. Wanderer können ihre Fortschritte verfolgen, Abzeichen verdienen und eine inspirierende Momentaufnahme der abgeschlossenen Freiluftaktivitäten ansehen.

National Park Guides – Kuratierte Reiseführer für über 200 Nationalparks mit Ratschlägen, wohin zu gehen sich lohnt, was man tun könnte und wie man sich vorbereiten sollte.

Verbesserte Navigation auf Wanderwegen – Ein Werkzeug für unterwegs, mit dem Nutzer einer geplanten Route folgen, eine tatsächliche Route aufzeichnen und den Weg zurück zum Ausgangspunkt leicht finden können.

„AllTrails fühlt sich geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten", sagte Ivan Selin, Produktleiter bei AllTrails. „Es ist ein Beweis für unser Engagement, innovative Produkte zu entwickeln, die den Menschen helfen, einen Bezug zur Natur zu entwickeln. Wir sind begeistert, dass wir das Leben der Menschen positiv beeinflussen können und freuen uns darauf, unserer Gemeinde im Jahre 2024 noch mehr wunderbare Erlebnisse zu bieten. Bleiben Sie auf dem Laufenden!"