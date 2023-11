HEALWELL erwirbt Kontrolle über führendes KI-Unternehmen Pentavere, um einige der schwierigsten Datenherausforderungen im Gesundheitswesen zu meistern

- HEALWELL unterzeichnet ein Abkommen hinsichtlich des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an Pentavere, einem Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen, dessen KI-Technologie DARWEN von einigen der größten Pharmaunternehmen der Welt validiert wurde und dessen Erforschung und Validierung in einigen der renommiertesten Publikationen weltweit veröffentlicht wurde.

- Pentavere hat die besten Fähigkeiten in der Datenstrukturierung und -abstraktion entwickelt und validiert – eine Schlüsselfähigkeit, um den klinischen Wert und unerfüllte Bedürfnisse für Patienten und Dienstleister zu erschließen. Die Übernahme von Pentavere bringt zusätzliche Umsätze, neue Pharmakunden sowie Zugang zu Krankenhäusern und erweitert das engagierte Team an KI-Technikern von HEALWELL.

- Es ist davon auszugehen, dass sich die Transaktion finanziell und strategisch positiv auswirken und starke Synergien mit dem Abkommen von HEALWELL hinsichtlich einer strategischen Allianz mit WELL Health Technologies Corp. („WELL“) (TSX: WELL) aufweisen wird.

Toronto (Ontario), 15. November 2023 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX), ein Data-Science- und KI-Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Präventivmedizin gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen hinsichtlich des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an Pentavere Research Group Inc. („Pentavere“), einem innovativen KI-Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Toronto in Ontario unterzeichnet hat, das auf die Identifizierung von Patienten fokussiert ist, die für zugelassene Arzneimittel und Eingriffe infrage kommen. Pentavere verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Kommerzialisierung von realen Evidenzstudien und hat starke Partnerschaften mit großen Krankenhausnetzwerken aufgebaut. Die Expertise von Pentavere in der Datenabstraktion und -strukturierung, kombiniert mit dem umfassenden Netzwerk und der Erfahrung in der spezialisierten Krankenhausversorgung, passt perfekt zum Engagement von HEALWELL für die Verbesserung der präventiven Versorgung.

Die von HEALWELL geplante Mehrheitsübernahme von Pentavere wird die Position des Unternehmens als Anbieter von erstklassiger KI-Technologie weiter festigen. Diese geplante Übernahme bringt zusätzliche Umsatzeinnahmen, neue Produkte, Partnerschaften mit großen Krankenhausnetzwerken in Kanada und den USA, Zugang zu fünf neuen wichtigen Pharmakunden sowie ein erfahrenes technisches KI-Team. Die kombinierten Fähigkeiten von HEALWELL und Pentavere in Verbindung mit der Partnerschaft des Unternehmens mit WELL Health Technologies Corp. („WELL“) (TSX: WELL) ermöglichen es HEALWELL, seinen strategischen Fahrplan zu beschleunigen und herausfordernde Probleme in der Gesundheitsbranche anzugehen.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, sagte: „Wir freuen uns, Pentavere, ein führendes KI-Unternehmen, in der HEALWELL-Familie willkommen zu heißen. Diese geplante Übernahme ist ein großer Schritt nach vorne in unserer Mission, das Gesundheitswesen durch den Einsatz von KI und Data Science zu revolutionieren. Pentavere ist zweifelsohne eines der führenden Technologieunternehmen im Bereich KI im kanadischen Gesundheitswesen. Seine moderne DARWEN-Plattform nutzt künstliche Intelligenz und umfassende Sprachmodelle, um komplexe, unstrukturierte klinische Daten in leicht durchsuchbare und referenzierbare strukturierte Daten umzuwandeln, und erfüllt somit einen kritischen Bedarf in der modernen Gesundheitstechnologie. Pentavere hat bedeutsame Partnerschafts- und Datenzugangsabkommen mit großen Krankenhausnetzwerken in Kanada und den USA unterzeichnet und somit seine Position als Branchenführer gefestigt.“

Herr Aaron Leibtag, Mitbegründer und CEO von Pentavere, sagte: „Pentavere setzt sich seit jeher für die Verbesserung von Patientenergebnissen durch Technologie ein. Der Zusammenschluss mit HEALWELL wird es uns ermöglichen, unseren Einfluss zu verstärken und im Bereich der Gesundheitstechnologie noch größere Höhen zu erreichen. Wir freuen uns darauf, unsere Stärken zu bündeln und innovative Lösungen hervorzubringen, die die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten und bessere Ergebnisse für die Patienten fördern werden.“

Pentavere kann auf eine langjährige Erfahrung bei der Durchführung komplexer KI-gestützter Real-World-Evidence- (RWE)-Studien zurückblicken und hat bereits erfolgreich KI-Lösungen für die Gesundheitsbranche entwickelt. Die langjährige Erfahrung von Pentavere bei der Zusammenarbeit mit einigen der weltweit größten Pharmaunternehmen verdeutlicht den guten Ruf des Unternehmens im kommerziellen Sektor. Ebenso bemerkenswert sind die beeindruckenden Forschungsbeiträge von Pentavere. In den letzten Jahren hat Pentavere eine beeindruckende Anzahl von Publikationen in renommierten, von Experten begutachteten medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht. Diese Arbeiten, die insgesamt über 19 Manuskripte umfassen, sind ein Beweis für die Fähigkeiten von Pentavere und verleihen der Technologie von Pentavere ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit, insbesondere in den Augen von Gesundheitsexperten, Meinungsführern und klinischen Forschern.

Die geplante Übernahme ist ein kritischer Moment für HEALWELL, zumal sie ideal zu den technologischen und kommerziellen Kompetenzen des Unternehmens passt. Das Hinzukommen der Datenabstraktions- und Strukturierungsfähigkeiten von Pentavere, kombiniert mit dem Zugang zu Krankenhäusern und der Expertise in krankenhausbasierten medizinischen Fachgebieten, wird das therapeutische und Krankheitsindikationsspektrum von HEALWELL deutlich erweitern. Darüber hinaus wird das erweiterte Portfolio voraussichtlich die Möglichkeiten von HEALWELL erweitern, den Wert seiner Partnerschaft mit WELL zu erschließen, mit dem das Unternehmen kürzlich ein Abkommen hinsichtlich der Bereitstellung klinischer Entscheidungsunterstützungsfähigkeiten für die Gesundheitsdienstleister von WELL unterzeichnet hat.

Keine Branche der Welt produziert mehr Daten als das Gesundheitswesen. Bis zum Jahr 2025 wird die kumulierte jährliche Wachstumsrate der Daten im Gesundheitswesen 36 % erreichen.(1) Ein Großteil dieser Daten wird in unstrukturierter Form generiert und erfordert Technologien wie jene von Pentavere, um sie so zu strukturieren, dass sie zur Lösung der anspruchsvollsten Probleme im Gesundheitswesen genutzt werden können.

HEALWELL AI erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an Pentavere auf nicht verwässerter Basis im Rahmen einer kombinierten primären und sekundären Transaktion mit einer Option auf den Erwerb der restlichen Beteiligung innerhalb der nächsten drei Jahre. Der Erwerb bewertet 100 % von Pentavere mit einem Unternehmenswert von 15 Millionen $, der etwa 2 Millionen $ an Schulden beinhaltet. HEALWELL erwirbt eine erste Beteiligung von den bestehenden Aktionären mit einer Kombination aus Barmitteln (1,75 Millionen $) und AIDX-Aktien (4,16 Millionen $) unter Anwendung des fünftägigen volumengewichteten Durchschnittskurses der nachrangig stimmberechtigten Aktien vor der Bekanntgabe der Transaktion. Weitere 1,2 Millionen $ werden von HEALWELL nach dem Abschluss der Transaktion investiert werden, um neu ausgegebene eigene Aktien zu erwerben, die den Besitz von HEALWELL auf eine Mehrheitsposition auf unverwässerter Basis erhöhen und Pentavere mit frischem Betriebskapital versorgen. Nach dem Abschluss der Transaktion hat HEALWELL das Recht, Kandidaten für die Mehrheit der Sitze im Board von Pentavere zu ernennen.

Fußnote:

(1) Quelle: Coughlin et al, Internal Medicine Journal article “Looking to tomorrow’s healthcare today: “A participatory health perspective”. IDC White Paper, Doc# US44413318: The Digitization of the World – From Edge to Core”

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL AI ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf KI und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat und seine Aufgabe darin sieht, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Als eine von Ärzten geleitete Organisation mit einem erprobten Führungsteam aus erfahrenen Managern setzt HEALWELL auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Fertigkeiten, welche die Road Map des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Über Pentavere

Die Pentavere Research Group ist ein weltweit geschätztes und preisgekröntes KI-Unternehmen für digitale Gesundheit, das eine erstklassige KI-Engine entwickelt hat, um Patienten zu identifizieren, die für zugelassene Arzneimittel oder Eingriffe infrage kommen, um die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und das Wachstum und die Verbreitung von Therapien zu fördern. DARWEN, das KI-System von Pentavere, identifiziert Patienten, die für zugelassene Arzneimittel oder Eingriffe infrage kommen, diese aber nicht erhalten, und verbessert so die Ergebnisse für die Patienten und trägt dazu bei, das Wachstum und die Verbreitung von Therapien zu fördern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und beruhen auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Abschluss der vorgeschlagenen Akquisition und den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Pentavere zu den hierin offengelegten Bedingungen; die erwarteten Ergebnisse der Akquisition, einschließlich der erwarteten finanziellen, strategischen und synergetischen Vorteile für HEALWELL; erwartete Vorteile in Bezug auf Einnahmen und neue Produkte und Partnerschaften, die sich aus der Mehrheitsübernahme ergeben; und die Erwartung, dass die Akquisition positive Vorteile und Möglichkeiten durch die strategische Allianz von HEALWELL mit WELL bieten wird. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie „werden“, „verbessern“, „Wachstum“, „sicherstellen“, „fortsetzen“, „antizipieren“, „erwarten“, „fortfahren“, „potenziell“, „zukünftig“, „erwägen“, „ergeben“, „erhöhen“, „liefern“, „auftauchen“, „bereit sein“, „planen“, „positionieren“, „Chancen“, „Expansion“, „ausüben“, „sicherstellen“, „erreichen“, „erwerben“, „abschließen“, „befriedigen“, „berechtigen“, „unterliegen“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden „werden“, „können“, „könnten“, „würden“, „sollten“, oder die Verneinung eines dieser Begriff,. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die folgenden: die Fähigkeit, die Akquisition zu den ausgehandelten Bedingungen abzuschließen; die Fähigkeit, alle Abschlussbedingungen zu erfüllen, einschließlich der Genehmigung durch die Börse; die Fähigkeit von HEALWELL, die erwarteten Synergien mit Pentavere zu realisieren; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die kontinuierliche Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt „Risk Factors“ im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 31. März 2023 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne der Geschäftsleitung in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

