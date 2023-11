--------------------------------------------------------------

Zur Publikation

https://ots.de/ugUapa

--------------------------------------------------------------



München/Berlin (ots) -





Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Mehr als die Hälfte der interviewten Handelsvertreterinnen und -vertreternutzen GenAI bereits in ihrer Arbeit- Aussicht auf positive Effekte vor allem bei Effizienz, Kosten undProduktivität- Zwei Drittel der Unternehmen mangelt es noch an Wissen zu passendenAnwendungsbeispielenAngefangen bei der Erstellung von Marketing-Materialen über dieindividualisierte Kundenansprache bis hin zur Weiterentwicklung von Chatbots:Den Einsatzmöglichkeiten generativer künstlicher Intelligenz (GenAI) sind auchim Einzelhandel kaum Grenzen gesetzt. Wie Interviews mit 22 deutschenHandelsvertreterinnen und -vertretern im September und Oktober zeigen, hat sichein Großteil von ihnen bereits mit GenAI auseinandergesetzt: Mehr als dreiViertel der Befragten geben an, zumindest ein grundlegendes Verständnis dieserTechnologie zu haben. Über die Hälfte haben in ihrer Arbeit schon Erfahrung mitGenAI gesammelt. Nur rund ein Viertel verfolgt keinerlei Pläne zur Anwendung inihren Unternehmen."Zahlreiche Akteure im Handel stellen schon heute erfolgreich unter Beweis, wieeffizient der Einsatz von GenAI sein kann", betont Egbert Wege, Lead PartnerConsumer Industry bei Deloitte. "Beispielsweise lässt sich die eigeneSichtbarkeit im Web steigern, indem GenAI Fotos, Texte oder auch Metadatengeneriert, mit denen das Unternehmen über Suchmaschinen besser zu finden ist.Das ist nur ein Beispiel dafür, dass die Technologie disruptiv wirkt und dieSpielregeln auch im Einzelhandel nachhaltig verändern wird."Hohe Erwartungen - ebenso große WissenslückenÜber zwei Drittel der Befragten sind davon überzeugt, dass GenAI in Zukunftwichtig oder sehr wichtig für ihr Unternehmen wird. Entsprechend optimistischsind sie auch, wenn es um die positiven Effekte der Nutzung geht: 73 Prozentgehen davon aus, dass sich durch ihren Einsatz die Prozesseffizienz in ihrenUnternehmen verbessert. Darüber hinaus erhoffen sich viele, mithilfe derTechnologie auch Kosteneinsparungen und eine höhere Produktivität zu erzielen.Besonders groß schätzen die Interview-Teilnehmenden den Mehrwert von GenAI inkundennahen Unternehmensbereichen ein: im Marketing, im Kundenservice und in derLogistik.Allerdings werden die hohen Erwartungen aktuell durch einige Hürden gebremst,die dem verstärkten Einsatz von GenAI noch im Weg stehen: 67 Prozent der