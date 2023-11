Motorola Solutions verstärkt Fokus auf Schutz und Sicherheit / Unternehmensportfolio umfasst vernetzte Lösungen für Sicherheitsbehörden und Unternehmen zum Schutz von Menschen, Eigentum und Orten (FOTO)

New York (ots) - Motorola Solutions (http://www.motorolasolutions.de/) läutet

heute die Eröffnungsglocke der New Yorker Börse und feiert damit seinen

anhaltenden, zielgerichteten Wandel mit breitem Fokus auf mehr Sicherheit und

dem besseren Schutz von Menschen, Eigentum und Orten. Das Unternehmen kündigt

sein neues Markenkonzept "Solving for Safer" an, das den verstärkten Fokus auf

Lösungen für sicherere Gemeinden, Schulen und Unternehmen unterstreicht.



"Ausgehend von unserer langen Geschichte schlagen wir heute die Brücke in eine

noch stärkere Zukunft. Jeder hat das Recht, sich in seiner Gemeinde, in der

Schule und am Arbeitsplatz sicher zu fühlen, aber das ist oft nicht die

Realität", sagte Greg Brown, Chairman und CEO von Motorola Solutions. "Die Art

und Weise, wie Motorola Solutions dazu beiträgt, die Sicherheit von Menschen,

Eigentum und Orten zu gewährleisten, ist viel umfassender als je zuvor. Wir

wissen, dass Technologie nicht der einzige Weg zu einer sicheren Zukunft ist,

aber sie spielt eine wichtige Rolle, und es ist unser Ziel, diese Technologie

bestmöglich zu entwickeln."