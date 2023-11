Seite 2 ► Seite 1 von 3

Oer-Erkenschwick (ots) - Lange galt sie als unantastbares Zugpferd unsererWirtschaft - heute steht sie auf kaum mehr als einem bröckelnden Fundament: Diedeutsche Automobilindustrie läuft angesichts der erdrückenden Konkurrenz aus demAusland langsam aber sicher Gefahr, endgültig von der Marktspitze verdrängt zuwerden. Dass der so dringend notwendige Umschwung mithilfe gezielterProzessoptimierung jedoch durchaus möglich ist, hat Lean-Experte Thomas Schulzbereits bei mehreren Mercedes-Werken unter Beweis gestellt. Worauf aber kommt esdabei an und welche Änderungen müssen deutsche Automobilhersteller jetztumsetzen?Steigende Produktionskosten, sinkende Aktienkurse, neu erstarkte Konkurrenz: Diesonst so erfolgsverwöhnte Autoindustrie Deutschlands muss mittlerweile härterdenn je um ihren Platz an der Weltspitze kämpfen. Gerade der Wettbewerb aus demAusland und der Trend hin zur E-Mobilität stellen sie dabei vor unerwartet großeHerausforderungen: Wo US-amerikanische und chinesische Konzerne längst neueMaßstäbe setzen, fehlt es deutschen Unternehmen oft schon an den grundlegendstenIdeen. So machte beispielsweise Teslas Gigafactory in Grünheide erst kürzlichmit einem herausragenden Produktionsprozess und außergewöhnlich kurzenFertigungszeiten auf sich aufmerksam, während BMW , Mercedes-Benz und Co. mitvergleichsweise schwerfälligen Abläufen und unnötig hohen Ausgaben zu kämpfenhaben. "Wenn deutsche Unternehmen diese Konkurrenzsituation nicht inangemessener Weise adressieren, riskieren sie nicht nur finanzielle Einbußen -vielmehr könnten sie ohne zukunftsfähige Lösung bereits in Kürze endgültig denAnschluss verlieren", mahnt Thomas Schulz."Glücklicherweise hat es nach wie vor jeder Betrieb selbst in der Hand, dasRuder herumzureißen - dafür braucht es lediglich ein stetiges 'Streben nachPerfektion' und ein zielführendes Konzept: die Lean Production", fügt derLean-Experte hinzu. So hat Thomas Schulz selbst bereits in mehrerenMercedes-Werken gemeinsam mit den besten Führungskräften an der Etablierung desrichtigen Mindsets und der kontinuierlichen Optimierung aller Arbeitsinhaltegearbeitet. Das Resultat: eine weitaus höhere Ausbringung, ein geringererPersonalbedarf und deutlich gesteigerte Gewinne. Für deutsche Autoherstelleroffenbart sich die Lean Production damit als wirkungsvolles Tool, um einerseitsdem oftmals anspruchsvollen Kundenbedarf gerecht zu werden und andererseits dieeigene finanzielle Situation nachhaltig zu verbessern. Wie das in der Praxis