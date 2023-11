Neues von den Klima-Milchfarmen Sammeln von Messwerten und Tiergesundheit im Fokus

Frankfurt am Main (ots) - Auf ihrer Reise zur Grünen Null konzentriert sich

Nestlé besonders auf die Milchbeschaffung, da hier ein großer Teil der gesamten

CO2-Emissionen des Unternehmens entstehen. Um Wege für eine klimafreundlichere

Milchproduktion zu finden, testet Nestlé daher weltweit verschiedene Maßnahmen

zur Treibhausgas-Reduktion auf Pilot-Milchviehbetrieben - so auch in

Deutschland. In Zusammenarbeit mit der Bayerischen Milchindustrie und weiteren

Partner:innen startete Nestlé Deutschland in diesem Jahr zwei neue

Klima-Milchfarmen, die weitere Erkenntnisse zur CO2-Einsparung bringen sollen.



Mit neuen Pilot-Betrieben zur klimafreundlicheren Milch