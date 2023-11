Weiterstadt (ots) - > Neues Angebot: Neuwagen von Skoda abonnieren statt kaufen



> Zum Start stehen Skoda Scala oder Skoda Superb Combi zur Auswahl; weitere

Baureihen werden folgen



> Heute online bestellt, in vier Wochen an die Wunschadresse geliefert





> Full-Service-Abo ohne Zusatzkosten - Versicherung, Steuern etc. inklusiveSkoda Auto Deutschland startet ein neues Mobilitätsangebot. Ab sofort könnenKunden auf skoda.de/autoabo (https://ots.de/FTTCYz) einen Neuwagen der Marke impraktischen Abomodell bestellen. Zu Beginn des Services stehen der kompakteScala und der geräumige Superb Combi zur Wahl, weitere Baureihen folgen 2024.Skoda Auto Deutschland verwirklicht damit einen attraktiven Vertriebskanal, denimmer mehr Kunden nutzen. Für das Unternehmen selbst bedeutet der Start desSkoda Auto Abos einen weiteren Schritt zur Digitalisierung seinerGeschäftsprozesse.Streaming-Dienst, Musik, Software und vieles mehr - viele Menschen nutzen heuteAngebote im praktischen Abo. Das schenkt Flexibilität: Wird ein Produkt nichtbenötigt, lässt es sich einfach kündigen. Skoda Auto Deutschland ermöglichtdiese hohe Flexibilität nun auch für seine Fahrzeuge. Statt ein Auto der Markezu kaufen oder zu leasen, können Kunden ab sofort einen Skoda Neuwagenabonnieren. So lässt sich individuelle Mobilität genau dann nutzen, wenn siewirklich benötigt wird. Das Abo wurde gemeinsam mit Volkswagen FinancialServices konzipiert, die als Entwicklungscenter für Auto Abos der Marken desKonzerns agieren.Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Skoda Auto Deutschland,sagt: "Mobilität bedeutet heute mehr als das eigene Auto. Mit dem Skoda Auto Aboermöglichen wir Kunden individuelle Mobilität genau dann, wenn sie sie brauchen.Genau wie unsere Fahrzeuge gestalten wir auch unser neues Skoda Auto Abounkompliziert und simply clever: einfach zu buchen, mit flexiblen Laufzeiten undeinem transparenten All-inclusive-Tarif."Anthony Bandmann, Vertriebsvorstand der Volkswagen Financial Services AG,ergänzt: "Die Einführung des Skoda Auto Abos ist für uns ein wichtigerMeilenstein, da wir nun in Deutschland nahezu für alle Marken des VolkswagenKonzerns ein solches Mobilitätsprodukt anbieten und diese weiter ausbauenwerden. Ab jetzt werden wir uns außerdem auf weitere europäische Märktekonzentrieren und damit die Internationalisierung unserer Mobilitätsangebotevorantreiben."Einfacher Bestellprozess via InternetDer gesamte Bestellprozess läuft komplett online über skoda.de/autoabo(https://www.skoda-auto.de/autoabo) ab. Hierfür ist lediglich eine ersteRegistrierung nötig, anschließend kann der Nutzer sein Abonnement bequem übersein persönliches Konto verwalten. Bei der Laufzeit gibt es zwei Varianten:flexibel zwischen sechs und 24 Monaten oder fix für zwölf Monate. Damit eignetsich das Angebot auch für Menschen, denen ein herkömmliches Leasing-Angebot zulangfristig ist.Beim Skoda Auto Abo genießen Kunden volle Planbarkeit und maximaleKostentransparenz. Ob Hauptuntersuchung, Inspektion, Reifenwechsel, Wartung,Versicherung oder Steuern: Mit Ausnahme des Kraftstoffs deckt die monatlicheAborate sämtliche Kosten ab. Die technische Betreuung der Abofahrzeuge wird überdas Skoda Servicepartner-Netz mit über 1.000 Standorten in Deutschlandabgedeckt.Zu Beginn des Services umfasst das Abomodell den kompakten Scala und denaktuellen Superb Combi, weitere Baureihen folgen 2024. Bei den Fahrzeugenhandelt es sich ausschließlich um Neuwagen - anders als bei vielen anderenAboanbietern. Ein weiterer Pluspunkt betrifft die schnelle Verfügbarkeit. DieKunden erhalten ihr gewähltes Fahrzeug schon vier Wochen nach Abschluss desAbonnements. Die Auslieferung erfolgt dabei an die hinterlegte Wunschadresse,ebenso wie die Abholung nach Ablauf des Zeitraums. Alle Informationen zum neuenAuto Abo von Skoda Auto Deutschland gibt es auf skoda.de/autoabo(https://www.skoda-auto.de/autoabo) .