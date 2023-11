Das 7. Yunhe Fairy-tale Wooden Toy Festival beginnt

LISHUI, China, 15. November 2023 /PRNewswire/ -- Ein Bericht des Yunhe County Media Integration Center: Das von der China Toy & Juvenile Products Association (CTJPA) und dem People's Government of Yunhe County, veranstaltete 7. Yunhe Fairy-tale Wooden Toy Festival und die China Wood Toy Town Brand Development Conference begann am 10. November in Yunhe, einem Bezirk in Lishui in der Provinz Zhejiang.

In seiner siebten Ausgabe etablierte sich das Yunhe Fairy-tale Wooden Toy Festival als eine wichtige globale Plattform für Holzspielzeughersteller und Käufer. An der diesjährigen Veranstaltung in Yunhe nahmen 79 lokale Marken teil und zogen erfolgreich Käufer aus über 30 Ländern und Regionen sowie zahlreichen Provinzen und Städten Chinas an. Das Festival begrüßte weltweit renommierte Spielzeugmarken wie Hape, Haba und Delta-Sport aus Deutschland sowie Melissa & Doug aus Amerika.