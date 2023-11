Bitcoin hat in den letzten Tagen an Wert verloren und liegt nun deutlich unter seinem 18-Monats-Hoch von 38.000 US-Dollar. JPMorgan-Analyst Nikolaos Panigirtzoglou glaubt, dass die vorherige Rallye übertrieben war. Ein Hauptgrund für den Anstieg war die Erwartung, dass die US-Börsenaufsicht SEC einen Bitcoin-Spot-ETF genehmigen könnte. JPMorgan hält dies jedoch für unwahrscheinlich und erwartet eher eine Umschichtung bestehender Mittel in neu zugelassene ETFs. Panigirtzoglou weist auf das geringe Interesse an bestehenden Bitcoin-Spot-ETFs in Kanada und Europa hin und ist skeptisch gegenüber einer Lockerung der Krypto-Regulierung. Er glaubt auch, dass die Auswirkungen der bevorstehenden Bitcoin-Halbierung bereits im Preis berücksichtigt sind. Die Analysten von JPMorgan betonen, dass die Faktoren, die den jüngsten Bärenmarkt von Bitcoin ausgelöst haben, weiterhin bestehen. Diese beinhalten den Zusammenbruch des Terra-Stablecoin-Netzwerks, den Konkurs der Krypto-Börse FTX, regulatorische Unsicherheit, gedämpftes institutionelles Interesse, einen schrumpfenden Stablecoin-Markt und reduzierte Risikokapitalfinanzierung. Panigirtzoglou ist daher vorsichtig hinsichtlich der Zukunft der Kryptomärkte.