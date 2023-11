Nach den gestern leicht niedrigeren US-Inflationsdaten feiern die US-Aktienmärkte weiter die Goldilocks-Party: also die Vorstellung, dass die Zinsen nicht mehr steigen, die Wirtschaft aber dennoch stark bleibt. Das ist sehr optimistisch, wenn man in die Finanzgeschichte zurück schaut: es gab 14 Zinsanhebungsphasen - elfmal kam es dann zu einer Rezession. Das ist nun diesmal umso wahrscheinlicher, weil die lange Nullzins-Phase zur Fehlallokationen von Kapital geführt hat. Nun steigen die Löhne schneller als die Inflation - was die Unternehmen zum Abbau von Jobs animieren wird - mit der Folge steigender Arbeitslosigkeit und einer Rezession. Wie lange ist der Optimismus der US-Aktienmärkte zu halten? Kurzfristig werden schon wegen des Verfalls am Freitag Rücksetzer wahrscheinlich, weil die Options-Market Maker ihre als Hedge eingegangenen Long-Positionen auflösen werden..

