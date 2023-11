Neues Herkunftskennzeichen Deutschland stärkt Transparenz und Klarheit im Lebensmittelhandel (FOTO)

Berlin (ots) - Anlässlich des Handelskongresses haben die fünf

Vorstandsmitglieder der Zentrale Koordination Handel-Landwirtschaft e. V. (ZKHL)

heute in Berlin eine wegweisende Branchenvereinbarung zur Einführung des

Herkunftskennzeichens Deutschland unterzeichnet. Am selben Tag haben die

Vertreter der führenden deutschen Handelsunternehmen ALDI Nord, ALDI SÜD, EDEKA,

Kaufland sowie Lidl und REWE Group eine Absichtserklärung zugunsten des neuen

Signets abgegeben, welches für Authentizität und echtes "Made in Germany" stehen

wird. Mit dem Herkunftskennzeichen Deutschland werden Verbraucherinnen und

Verbraucher zukünftig Erzeugnisse der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft

auf den ersten Blick im Lebensmitteleinzelhandel erkennen.



"Das Herkunftskennzeichen Deutschland markiert einen wichtigen Schritt auf dem

Weg zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit unserer heimischen Land- und

Ernährungswirtschaft. Es steht für Transparenz und bietet den Konsumentinnen und

Konsumenten beim Einkauf die gewünschte Orientierung und Sicherheit", erklärte

Josef Sanktjohanser, Vorstandsvorsitzender der ZKHL.