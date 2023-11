TYAN kündigt bei der SC23 neues Server-Sortiment mit AMD EPYC(TM)-Prozessoren (9004/8004 Series) und AMD Ryzen(TM)-Prozessoren (7000 Series) der 4. Generation an

Denver (ots/PRNewswire) - TYAN, Branchenführer im Design von Serverplattformen

und Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation, stellt vom

13. bis zum 16. November bei der SC23 an Stand 1917 im Colorado Convention

Center in Denver, Colorado, sein neues Server-Sortiment für AMD EPYC- und AMD

Ryzen-Prozessoren der 4. Generation vor.



Der AMD EPYC 9004-Prozessor bietet Spitzenleistung und ist für eine große

Auswahl an HPC-, cloud-nativen Computing- und generativen KI-Workloads

optimiert.