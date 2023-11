JEFFERIES stuft Sartorius Vorzuege auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach einer Sektorkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 264 Euro belassen. Dort habe das Management des Laborausrüsters das Wachstum mit der Ausnahme Chinas als intakt angedeutet, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mittelfristige Ziele werde das Unternehmen voraussichtlich im Januar ausgeben, hier liege der Fokus auf der Erwirtschaftung von Barmitteln./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 12:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 12:55 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 272EUR gehandelt.



