Song Tingting äußerte, dass Kuaishou, geleitet von der Philosophie der „Liebe zu allen Lebensformen", das Ziel verfolgt, die „Aufmerksamkeitslücke" im digitalen Zeitalter zu schließen. Durch die Nutzung digitaler Technologie ermöglicht die Plattform einer größeren Anzahl von Personen, sich auszudrücken, Anerkennung zu erhalten und die Beziehungen zwischen Menschen zu stärken. Dadurch wird das Gefühl von Erfüllung und Glück verstärkt. Die Unterstützung von Frauen in ländlichen Gebieten ist in dieser Hinsicht ein entscheidender Faktor.

PARIS, 15. November 2023 /PRNewswire/ -- Am 11. November sprach Song Tingting, Vizepräsidentin von Kuaishou Technology und Leiterin der sozialen Unternehmensverantwortung während der thematischen Diskussion des 6. Pariser Friedensforums mit dem Titel: „Innovatives Saatgut: Frauen als Katalysatoren für landwirtschaftliche Widerstandsfähigkeit" über „Frauen und Landwirtschaft: Unterstützung von Frauen bei der Stärkung der landwirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit inmitten der Nahrungsmittelkrise". Sie erörterte ausführlich, wie Frauen im modernen Zeitalter Kurzvideo-Live-Plattformen nutzen, um Offline-Branchen zu digitalisieren und in den Online-Bereich zu überführen. Dies trägt dazu bei, die zugrundeliegende Widerstandsfähigkeit und Erholungsfähigkeit der Landwirtschaft zu stärken.

Weltweit sind weibliche Arbeitskräfte ein unverzichtbarer Bestandteil der ländlichen Gemeinden und der Dorfwirtschaft. Ihre Arbeit wird leider oft unterschätzt und übersehen. Die Bewältigung der Herausforderungen, denen Frauen in ländlichen Gebieten gegenüberstehen, wird zu einer nachhaltigen und inklusiven Entwicklung des ländlichen Raums beitragen.

Um dem entgegenzuwirken, hat Kuaishou im Jahr 2018 das Programm „Happiness Rural Leader" (Glückliche:r ländliche:r Leiter:in) ins Leben gerufen. Dieses Programm zielt darauf ab, herausragende Content-Ersteller:innen aus ländlichen Gebieten zu entdecken, die dazu beitragen können, wunderschöne Landschaften und hochwertige landwirtschaftliche Produkte zu fördern, innovative Modelle für die „Verwendung von Kurzvideos und Live-Streaming zur Förderung der ländlichen Revitalisierung" zu erforschen. Die Daten zeigen, dass im ersten Halbjahr 2023, 9.000 ländliche Content-Ersteller:innen an Kuaishou's „Happy Village Leader"-Aktivitäten teilgenommen haben, wobei viele herausragende weibliche Ersteller aus ländlichen Gebieten hervorgegangen sind.

Weltweit ist die Arbeit von Frauen ein unverzichtbarer Bestandteil von ländlichen Gemeinden und Dorfwirtschaften. Ihre Arbeit wird leider oft unterschätzt und übersehen. Die Bewältigung der Herausforderungen, denen Frauen im ländlichen Raum gegenüberstehen, kann zu einer nachhaltigen und inklusiven Entwicklung des ländlichen Raums beitragen.

Um weitere Talente aus ländlichen Gebieten zu entdecken und mehr Möglichkeiten für ländliche Frauen zu schaffen, persönliche Karrieren aufzubauen und die regionale Entwicklung voranzutreiben, startete Kuaishou in Zusammenarbeit mit der China Women's Development Foundation im Jahr 2022 das „She Power · Rural Revitalization Assistance Program" (Kraft der Frau – Unterstützungsprogramm zur ländlichen Revitalisierung). Durch die E-commerce-Talentschulung, Unterstützung der Beschäftigung von Frauen und Unternehmertum im Rahmen der ländlichen Revitalisierung zielt das Programm darauf ab, ländlichen Frauen dabei zu helfen, ihr Einkommen zu steigern und zur lokalen industriellen Entwicklung beizutragen.

„Niemand sollte ignoriert werden, insbesondere nicht die Stimmen von Frauen aus ländlichen Gebieten", so Song Tingting. Sie betonte damit die Bedeutung, ländliche Frauen zu schätzen und zu unterstützen. Sie dazu ermutigen, Förderer:innen und Gestalter:innen der wirtschaftlichen Entwicklung des ländlichen Raums zu werden, wird eine einzigartige „Frauen-Power" in die ländliche Revitalisierung einbringen und die hochwertige Entwicklung der Landwirtschaft in der neuen Ära vorantreiben.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2276142/Song_Tingting_6th_Paris_Peace_Forum.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/song-tingting--die-macht-der-frauen-nutzen-um-die-okologische-belastbarkeit-der-landwirtschaft-zu-verbessern-301989633.html