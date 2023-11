Künstliche Intelligenz (KI) ist in der Arbeitswelt immer präsenter und könnte bis 2026 in zwei von fünf Berufen in den USA eine Rolle spielen, so das Research-Institut der Investmentbank Morgan Stanley. Dies könnte Unternehmen Einsparungen von über vier Billionen US-Dollar ermöglichen. Angesichts dieser Entwicklung haben die Analysten von Morgan Stanley Top-Aktien im Bereich KI für 2024 identifiziert, wobei der Fokus auf dem Return on Investment (ROI) liegt. Als führend sehen die Analysten Meta, den Mutterkonzern von Instagram und Facebook, dessen Aktienkurs sich seit Jahresbeginn bereits um 178 Prozent erhöht hat. Weitere vielversprechende Aktien sind Uber Technologies und der Chipentwickler Nvidia, der von dem hohen KI-Interesse der Anleger profitiert hat und eine Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar erreicht hat.