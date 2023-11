Berkshire Hathaway, die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett, hat bekanntgegeben, dass sie keine Anteile mehr an General Motors und Procter & Gamble hält. Zudem wurde die Amazon-Beteiligung um fünf Prozent reduziert. Es scheint, dass auch eine Beteiligung an Celanese, einem Spezialwerkstoff-Unternehmen, verkauft wurde. Neu im Portfolio ist eine Beteiligung an Atlanta Braves Holdings. Insgesamt belief sich Buffetts Aktienportfolio zum 30. September auf 318,6 Milliarden US-Dollar. Berkshire verkaufte Aktien im Wert von sieben Milliarden US-Dollar, darunter Teile der Investitionen in Chevron und HP. Die Verkäufe trugen zu einem rekordhohen Bargeldbestand bei Berkshire bei, der etwa so groß ist wie die 156,8 Milliarden US-Dollar schwere Apple-Beteiligung, die größte Position in Buffetts Portfolio. Berkshire hat die Securities and Exchange Commission gebeten, Details zu einigen Aktienbeteiligungen vertraulich zu behandeln.