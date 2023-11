JPMORGAN stuft Hellofresh auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh nach gesenkten Jahreszielen von 38 auf 36 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die auf 430 bis 470 Millionen Euro gesenkte operative Gewinnprognose (Ebitda) für 2023 liege unter der Konsensschätzung von 495 Millionen Euro, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Management werde sich nun wohl Fragen der Investoren bezüglich der Verlässlichkeit von Prognosen ausgesetzt sehen. Denn noch Ende Oktober habe das Unternehmen die ursprüngliche Gewinnprognose mit der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal bekräftigt./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 19:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 19:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Minus von -8,59 % und einem Kurs von 18,68EUR gehandelt.



