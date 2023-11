Das 5. chinesisch-französische Kulturforum in Suzhou

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Der ehemalige französische Premierminister lobt

Suzhou: Exquisit in Tradition und Modernität



Am 13. November wurde in Suzhou, China, das 5. chinesisch-französische

Kulturforum eröffnet, das gemeinsam von der Western Returned Scholars

Association (Overseas-educated Scholars Association of China) und der Fondation

Prospective et Innovation organisiert wurde. Unter dem Motto "Eine neue Ära der

chinesisch-französischen Freundschaft, ein neuer Ausgangspunkt für den

kulturellen Austausch" zielt das Forum darauf ab, den Konsens der Staats- und

Regierungschefs Chinas und Frankreichs umzusetzen, das gegenseitige Verständnis

durch kulturellen Austausch zu verbessern und eine Plattform für den Dialog und

den Austausch zwischen kulturellen und künstlerischen Persönlichkeiten beider

Länder zu bieten. Rund 300 Gäste nahmen an den Diskussionen und dem Austausch in

verschiedenen Bereichen, darunter Kultur, Kunst, Bildung, Technologie und

Handel, teil, um die pragmatische Zusammenarbeit zu fördern.



Ding Zhongli, stellvertretender Vorsitzender des Ständigen Ausschusses des

Nationalen Volkskongresses und Präsident der Western Returned Scholars

Association, wies in seiner Ansprache darauf hin, dass der kulturelle Austausch

seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Frankreich im

Jahr 1964 das gegenseitige Verständnis vertieft und ein solides Fundament für

die umfassende strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern gelegt

habe. Im Hinblick auf den 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen

zwischen China und Frankreich äußerte er die Hoffnung, dass die Teilnehmer

dieses Forums den kulturellen Austausch vertiefen, die Freundschaft unter den

Menschen zwischen China und Frankreich weiter festigen und gemeinsam zum

Weltfrieden und zum menschlichen Fortschritt beitragen würden.