Ethicon stellt das hämostatische Versiegelungspflaster ETHIZIA vor, das störende Blutungen klinisch nachweislich stoppt

Neues hämostatisches Pflaster ergänzt Ethicons umfassendes Biochirurgie-Portfolio und die Fähigkeit, wichtige ungedeckte Bedürfnisse bei der Kontrolle von Blutungen zu erfüllen

RARITAN, New Jersey, 15. November 2023 /PRNewswire/ -- Ethicon*, ein Johnson & Johnson MedTech-Unternehmen**, gab heute die Zulassung von ETHIZIA bekannt, einer ergänzenden Hämostatlösung, die klinisch nachweislich eine dauerhafte Blutstillung in schwer kontrollierbaren Blutungssituationen erzielt.1 Das hämostatische Versiegelungspflaster ETHIZIA besteht aus einer einzigartigen synthetischen Polymertechnologie und ist die erste und einzige hämostatische Matrix, die so konzipiert ist, dass sie auf beiden Seiten gleichermaßen aktiv und wirksam ist***.2 Es wurde für maximale Anpassungsfähigkeit entwickelt und kann gestopft, gerollt, auseinandergezogen, zugeschnitten und angepasst werden,3, 4, was seine Anwendung sowohl bei offenen als auch bei minimal-invasiven Eingriffen erleichtert.5 Bei 80 % der in klinischen Studien untersuchten Patienten**** stoppte das hämostatische Versiegelungspflaster ETHIZIA die Blutung in 30 Sekunden, durchschnittlich sechsmal schneller als das führende Fibrinversiegelungspflaster*****6 7