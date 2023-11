Innovusion liefert 200.000 LiDAR-Einheiten und verhilft der Branche damit zu beispiellosem Wachstum

Führender Anbieter von hochleistungsstarken LiDAR-Sensoren liefert Rekordanzahl von Einheiten aus

SUNNYVALE, CA / ACCESSWIRE / 15. November 2023 / Innovusion, ein führender Anbieter von hochleistungsstarken LiDAR-Sensoren und -Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen insgesamt 200.000 LiDAR-Einheiten für Fahrzeuge geliefert und damit einen wichtigen Meilenstein als herausragender Weltmarktführer in der LiDAR-Industrie erreicht hat.

Innovusion ist im Bereich LiDAR ein rasch wachsender Akteur und hielt gemäß dem Global Automotive LiDAR Market and Technology Report 2023 von Yole Intelligence im Jahr 2022 den Großteil des LiDAR-Marktanteils für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen schaffte es, die Prognose von Yole Intelligence aus dem Vorjahr erheblich zu übertreffen, und stand sowohl beim Umsatzvolumen als auch beim Ertrag auf dem LiDAR-Markt für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge im Jahr 2022 an der Spitze. In diesem Jahr ist Innovusion durch Partnerschaften mit Unternehmen wie dem Automobilhersteller NIO, der das Automobilprodukt Falcon in acht Modellen einsetzt, unter anderem ET7, ES7 und ET5, bei der Lieferung großer Volumen von LiDAR-Sensoren auch weiterhin führend.

Dass das Unternehmen im Jahr 2023 200.000 Einheiten produziert hat, ist angesichts der Herausforderungen einer großvolumigen Massenproduktion von hochleistungsfähigen LiDAR-Sensoren eine bemerkenswerte Leistung. Im Automobilsektor müssen die Produzenten ausgesprochen strenge Anforderungen hinsichtlich der Produktherstellbarkeit, des Reifegrads der Lieferketten, des Produktionszyklus und der Zuverlässigkeit erfüllen und gleichzeitig eine präzise Montage optischer Instrumente, eine geordnete Massenproduktion mit hohem Tempo und eine garantierte Produktleistung und Ausbeute gewährleisten. LiDAR ist zudem mit den Herausforderungen vieler aufstrebender Bereiche der Automobilindustrie konfrontiert, etwa geringer Reifegrad der ersten Industrieketten, mangelnde Kapazität für industrielle Großproduktion, Schwierigkeiten bei der Sicherstellung des Massenproduktions-Landing, der Produktionskonsistenz und der Qualitätskontrolle.