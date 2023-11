Built by Nature vergibt 500.000 € im Rahmen des ersten weltweiten Preises mit Fokus auf biobasierte Baumaterialien

AMSTERDAM, 16. November 2023 /PRNewswire/ -- Built by Nature, ein Netzwerk und Förderfonds, hat einen internationalen Preis in Höhe von insgesamt 500.000 € als Anerkennung für Innovationen und zur Förderung der Skalierbarkeit bei der Verwendung von biobasierten Materialien wie Holz, Bambus, Hanf, Stroh, Algen und Pilzen im Bauwesen ausgelobt.

Die bebaute Umwelt erzeugt bis zu 40 % der weltweiten Treibhausgase, und der verstärkte Einsatz von Holz aus nachhaltigem Anbau und erneuerbaren, biobasierten Materialien bietet eine greifbare, realistische Lösung, um den Klimawandel durch Dekarbonisierung unserer Städte und Gebäude zu bekämpfen.

Der Built by Nature Prize zielt darauf ab, Hersteller von biobasierten Baustoffen und ihre marktfertigen Innovationen aus allen Regionen zu identifizieren und anzuziehen. Außerdem soll solchen Produzenten geholfen werden, Hindernisse für den Eintritt in den Massenmarkt zu überwinden.

„Angesichts des Umfangs der Stadtentwicklung, die in den kommenden Jahrzehnten auf der ganzen Welt unvermeidlich ist, können wir es uns einfach nicht leisten, so zu bauen, wie wir es in den letzten paar hundert Jahren in den meisten Teilen Europas getan haben. Wir müssen dringend innovative, erneuerbare und kohlenstoffarme Baumaterialien finden, um die CO₂-Bilanz neuer Gebäude und Städte radikal zu reduzieren", so Paul King, CEO von Built By Nature. „Seit unserem Start im Oktober 2021 hat Built by Nature eine rasche Erweiterung unseres europäischen Netzwerks auf über 1.300 die sich für einen Wandel in der Bauindustrie einsetzen. Mit diesem Preis können wir nun unsere Reichweite vergrößern und unseren Einfluss auf globaler Ebene vertiefen."

Built by Nature hat bisher 3,3 Mio. € an Zuschüssen und zusätzlich 2,2 Mio. € an Kofinanzierung für 28 Projekte in ganz Europa vergeben, die sich mit der Entwicklung von Lösungen zur Überwindung von Hindernissen und der Förderung des Einsatzes von biobasierten Materialien befassen, wobei der Schwerpunkt auf Massivholz liegt.

Zur Verdeutlichung der globalen Reichweite des Preises setzt sich die Jury aus führenden Experten aus den Bereichen bebaute Umwelt, Architektur, Finanzen, soziale Werte und Biomaterialien aus der ganzen Welt zusammen. Dr. Yasmeen Lari, Pakistans erste weibliche Architektin und bekannt für ihre Führungsrolle an der Schnittstelle von Architektur und sozialer Gerechtigkeit, fungiert als ehrenamtliche Beraterin für den Built by Nature Prize. Die Mitglieder der Preisjury sind: