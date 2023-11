MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Flüchtlingspolitik und Ostdeutschland:

"Deutschland ist eines der letzten Länder Europas, dass von einem liberalen Kurs in der Asylpolitik abgerückt ist. Nun wird ein radikaler Wechsel vom Abwarten zum Abschotten vollzogen. Am konsequentesten passiert das im Osten, dem deutschen Krisen-Seismografen. Die ostdeutschen Länderchefs haben Flüchtlinge und Asyl bei ihrem Treffen mit EU-Größen denn auch ganz nach vorn gestellt. Im Nacken sitzen den Ministerpräsidenten drei Landtagswahlen im Osten mit der AfD in der Favoritenrolle. Deren Chancen steigen mit jeder Flüchtlingsunterkunft, die wegen ungebrochenen Andrangs irgendwo aufgemacht wird. Außerdem sind im Juni Europawahlen. Wenn die EU keinen neuen Asylvertrag hinbekommt, wird sich kaum jemand an die Urne verirren. Einen indirekten Dämpfer haben Großbritanniens höchste Richter der EU verpasst: Das Königreich darf Asyl-Anwärter nicht in Ruanda auslagern. Das ist keine Empfehlung für europäische Asylzentren außerhalb der EU-Grenzen."/zz/DP/he