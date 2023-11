Varta mit starkem dritten Quartal: Umsatz steigt um 10% und Prognose bestätigt

Der Batteriehersteller Varta hat seine endgültigen Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und bestätigt seine Prognose. Das Unternehmen konnte sich über das bislang stärkste Quartal in diesem Jahr freuen. Der Umsatz stieg um etwa zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 215 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA bei 29,4 Millionen Euro lag. Die Gründe für das gute Ergebnis lagen vor allem in der positiven Entwicklung des dritten Quartals, dem traditionell stärkeren zweiten Halbjahr, der Umsetzung von Restrukturierungsmaßnahmen sowie rückläufigen Material- und Energiekosten. Der Vorstand ist zuversichtlich, die gesenkten Zielvorgaben für das Gesamtjahr zu erreichen. Die Varta-Aktie konnte im vergangenen Monat rund 20 Prozent zulegen und hat sich wieder über die Marke von 20 Euro gekämpft. Obwohl seit Jahresbeginn immer noch ein Minus von gut acht Prozent zu Buche steht, weckt der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen Hoffnungen, dass die Aktie ihren Boden gefunden hat. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von langfristigen Wachstumstrends wie Lithium-Ionen-Batterien und Energiespeicherlösungen zu profitieren. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wird bestätigt, mit einem erwarteten Umsatz von rund 820 Millionen Euro und einem bereinigten EBITDA zwischen 40 und 60 Millionen Euro. Varta hat bereits Maßnahmen zur Kostensenkung eingeleitet und investiert gezielt in Wachstumsfelder wie Energiewende und E-Mobilität. Die Finanzierungsposition des Unternehmens hat sich seit Jahresbeginn signifikant verbessert. Trotz der gesamtwirtschaftlichen Lage bleibt der kurzfristige Ausblick herausfordernd, da es weiterhin dämpfende Effekte auf der Nachfrageseite gibt. Die Nachfrage in den Segmenten "Energy Storage Systems" und "Micro Batteries" entwickelt sich jedoch weiterhin positiv.

Die Varta Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 23,49EUR gehandelt.