Deutscher Aktienmarkt auf Erholungskurs: Zinshöhepunkt in den USA sorgt für moderate Anschlussgewinne im DAX

Die Erholung des deutschen Aktienmarktes bleibt intakt, da die Annahme eines Zinshöhepunktes in den USA für moderate Anschlussgewinne im DAX sorgt. Die US-Inflationsdaten vom Vortag haben Rückenwind geliefert. Die Experten der ING-Bank sind der Meinung, dass die Fed ihren Höhepunkt erreicht hat und die Marktzinsen nun fallen werden. Dies sei ein guter Zeitpunkt, um auf steigende Kurse zu setzen. Zudem wurde der befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA abgewendet, da das Repräsentantenhaus einem Gesetzesentwurf für einen Übergangshaushalt zugestimmt hat. Der DAX hat die 100-Tage-Linie knapp erreicht und hat die 200-Tage-Linie vor Augen.Der DAX hat am Dienstag seinen Abwärtstrend durchbrochen und die alte Range erreicht. Die Inflationsdaten aus den USA haben dazu geführt, dass die US-Notenbank vorerst keinen weiteren Handlungsbedarf sieht. Dadurch wurde die Trendlinie gebrochen und das mittelfristige Chartbild hat sich verändert. Der DAX schloss über 15.600 Punkten. An der Wall Street gab es ebenfalls deutliche Pluszeichen, der Nasdaq kam seinem Jahreshoch nahe. Auch in Asien waren die Märkte positiv gestimmt. Für den Handelsstart am Mittwoch wird keine Korrektur erwartet, da der DAX in den alten Range-Bereich eingelaufen ist.Am Mittwoch stehen die Großhandelspreise aus Deutschland und die Industrieproduktion der EU auf der Agenda. Am Nachmittag werden die Einzelhandelsumsätze und die Erzeugerpreise der US-Wirtschaft veröffentlicht, was für Volatilität sorgen könnte.Die Erholung des deutschen Aktienmarktes bleibt intakt, da die Annahme eines Zinshöhepunktes in den USA für moderate Anschlussgewinne im DAX sorgt. Die US-Inflationsdaten vom Vortag haben Rückenwind geliefert. Die Experten der ING-Bank sind der Meinung, dass die Fed ihren Höhepunkt erreicht hat und die Marktzinsen nun fallen werden. Dies sei ein guter Zeitpunkt, um auf steigende Kurse zu setzen. Zudem wurde der befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA abgewendet, da das Repräsentantenhaus einem Gesetzesentwurf für einen Übergangshaushalt zugestimmt hat. Der DAX hat die 100-Tage-Linie knapp erreicht und hat die 200-Tage-Linie vor Augen.Der DAX hat am Dienstag seinen Abwärtstrend durchbrochen und die alte Range erreicht. Die Inflationsdaten aus den USA haben dazu geführt, dass die US-Notenbank vorerst keinen weiteren Handlungsbedarf sieht. Dadurch wurde die Trendlinie gebrochen und das mittelfristige Chartbild hat sich verändert. Der DAX schloss über 15.600 Punkten. An der Wall Street gab es ebenfalls deutliche Pluszeichen, der Nasdaq kam seinem Jahreshoch nahe. Auch in Asien waren die Märkte positiv gestimmt. Für den Handelsstart am Mittwoch wird keine Korrektur erwartet, da der DAX in den alten Range-Bereich eingelaufen ist.Am Mittwoch stehen die Großhandelspreise aus Deutschland und die Industrieproduktion der EU auf der Agenda. Am Nachmittag werden die Einzelhandelsumsätze und die Erzeugerpreise der US-Wirtschaft veröffentlicht, was für Volatilität sorgen könnte.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 15.746PKT gehandelt.