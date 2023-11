Infineon erwartet weiteres Wachstum im Geschäftsjahr 2023/2024 trotz geringerem operativem Ergebnis

Der Chiphersteller Infineon hat nach einem starken Jahresendspurt für das Geschäftsjahr 2023/2024 weiteres Wachstum angekündigt. Der Umsatz soll in den zwölf Monaten bis Ende September steigen, allerdings wird weniger als operatives Ergebnis beim Konzern hängen bleiben als im Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2024 wird weiteres, wenn auch geringeres Umsatzwachstum erwartet. Die Aktien von Infineon stiegen um 4,7 Prozent. Der Umsatz des Geschäftsjahres 2023/2024 soll auf 16,5 bis 17,5 Milliarden Euro steigen, wobei 24 Prozent davon als Segmentergebnis übrig bleiben sollen. Das operative Gewinnziel für das neue Geschäftsjahr liegt etwas unter dem Konsens. Im Auftaktquartal wird ein Umsatz von 3,8 Milliarden Euro erwartet. Die Aussichten zum Jahresstart werden von Analysten als düsterer als erwartet bezeichnet. Grund dafür sind erwartete Umsatzrückgänge in allen Segmenten außer der Automobil- und Elektromobilitätssparte. Der Manager kündigte weitere milliardenschwere Investitionen an, unter anderem für den Bau des Standorts Kulim in Malaysia und eines vierten Gebäudes in Dresden. In der neuen Fabrik in Südostasien sollen Leistungshalbleiter auf Basis von Siliziumkarbid entstehen. Infineon sieht ein Umsatzpotenzial mit Siliziumkarbid von rund sieben Milliarden Euro bis zum Ende des Jahrzehnts. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr will der Vorstand den Infineon-Aktionären 0,35 Euro je Aktie zahlen. Zwischen Juli und September setzte Infineon rund 4,15 Milliarden Euro um, dabei profitierte der Konzern von einer regen Nachfrage bei Elektromobilität und erneuerbaren Energien. Die Umsatz- und Ergebniserwartungen der Analysten wurden übertroffen.

