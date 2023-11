Ölpreise sinken: US-Ölreserven steigen überraschend stark

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel um 74 Cent auf 81,73 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember sank um 1,02 Dollar auf 77,23 Dollar. Grund für den Rückgang sind die gestiegenen Ölreserven in den USA. Diese sind in der vergangenen Woche um 3,6 Millionen Barrel auf 439,4 Millionen Barrel gestiegen, was höher ist als erwartet. Steigende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt belasten in der Regel die Preise.Am Montag hingegen haben die Ölpreise zugelegt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 1,06 Dollar auf 82,49 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember erhöhte sich um 1,01 Dollar auf 78,18 Dollar. Die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) geht für das laufende Jahr von einer etwas stärkeren weltweiten Nachfrage nach Erdöl aus. In diesem Jahr wird mit einem Wachstum der Ölnachfrage um 2,5 Millionen Barrel pro Tag gerechnet. Für das kommende Jahr wird ein Wachstum der globalen, täglichen Ölnachfrage um 2,2 Millionen Barrel prognostiziert. Die OPEC möchte damit dem gestiegenen Pessimismus in Bezug auf die Nachfrage entgegenwirken.Am Dienstag haben die Ölpreise nach gesunkenen US-Inflationsdaten zugelegt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 1,08 Dollar auf 83,60 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember erhöhte sich um 1,07 Dollar auf 79,33 Dollar. Die in den USA im Oktober stärker als erwartet gefallene Jahresinflationsrate stützte die Ölpreise, da weitere Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed unwahrscheinlicher werden. Zudem geriet der Dollar nach den Daten zu allen wichtigen Währungen unter Druck, was Rohöl in anderen Währungsräumen günstiger macht und die Nachfrage stützt. Die Industrieländerorganisation IEA hob ihre Nachfrageprognose für Rohöl an, gab sich aber auch für das Angebot zuversichtlicher.Trotz der jüngsten Preiserholung ist die Stimmung am Ölmarkt alles andere als gut. Die Ölpreise sind seit dem Jahreshoch von Ende September um fast 15 Prozent gefallen, aufgrund von Konjunktursorgen, insbesondere in den USA, China und Europa. Der Gaza-Krieg hat nur vorübergehend zu Preisaufschlägen geführt, da sich der Konflikt bisher nicht auf andere Länder in der ölreichen Region ausgeweitet hat.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 80,77USD gehandelt.