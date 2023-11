Hellofresh-Aktien stürzen nach gekappten Prognosen ab - Verlässlichkeit des Unternehmens in Frage gestellt

Die Aktien von Hellofresh sind nach gekappten Prognosen des Unternehmens im abendlichen Aktienhandel am Mittwoch stark gefallen. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Aktien 8,6 Prozent und fielen auf den niedrigsten Stand seit fünf Monaten. Hellofresh rechnet in diesem Jahr nur noch mit einem operativen Gewinn von 430 bis 470 Millionen Euro, während zuvor eine Zielspanne von 470 bis 540 Millionen Euro angegeben wurde. Die Konsensschätzung der Analysten liegt bei 495 Millionen Euro. Experten prognostizieren, dass das Management nun Fragen zur Verlässlichkeit von Prognosen beantworten muss, da das Unternehmen Ende Oktober noch die ursprüngliche Gewinnprognose bestätigt hatte.Hellofresh hat in einer Ad-hoc-Mitteilung präzisiert, dass das Umsatzwachstum und das bereinigte EBITDA (AEBITDA) im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 geringer ausfallen werden als erwartet. Der geringere Umsatz ist auf eine schwächere Neukundenakquisition für die US-amerikanische Mealkit-Marke Hellofresh und Verzögerungen beim Hochfahren der Produktionskapazitäten zurückzuführen. Die Probleme in den Produktionsstätten seien jedoch vorübergehend und hätten keine Auswirkungen auf die Prognose für das Geschäftsjahr 2024.Aufgrund dieser Entwicklungen hat der Vorstand von Hellofresh beschlossen, die Prognose für das Konzernumsatzwachstum im Jahr 2023 von 2-8 Prozent auf 2-5 Prozent zu präzisieren. Die Prognose für das AEBITDA wurde von 470-540 Millionen Euro auf 430-470 Millionen Euro gesenkt. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können jedoch aufgrund von Risiken und Unsicherheiten von den in der Mitteilung beschriebenen abweichen.Die Aktien von Hellofresh reagierten negativ auf die gekappten Prognosen und fielen im abendlichen Aktienhandel um 8,6 Prozent auf 18,74 Euro. Dies ist der niedrigste Stand seit fünf Monaten. Analysten sehen nun die Verlässlichkeit von Prognosen des Unternehmens kritisch und das Management wird sich Fragen der Investoren stellen müssen. Hellofresh hat in einer Ad-hoc-Mitteilung erklärt, dass die Probleme in den Produktionsstätten vorübergehend sind und keine Auswirkungen auf die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 haben werden. Der Vorstand hat die Prognose für das Konzernumsatzwachstum im Jahr 2023 präzisiert und die Prognose für das AEBITDA gesenkt. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können jedoch aufgrund von Risiken und Unsicherheiten von den in der Mitteilung beschriebenen abweichen.

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 18,43EUR gehandelt.