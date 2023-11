Deutsche Rohstoff AG erweitert Lithium-Portfolio in Australien und verkauft Utah Assets - Profitable Zukunft in Sicht!

Die Deutsche Rohstoff AG hat ihr Portfolio von Lithium-Projekten in Australien weiter ausgebaut. In Zusammenarbeit mit ihrem australischen Partner SensOre und dem gemeinsamen Tochterunternehmen Exploration Ventures AI Pty Ltd wurden vier weitere Lizenzen im Bundesstaat Western Australia erworben. Damit umfasst das Portfolio nun insgesamt sieben Projekte. Das Joint Venture wurde Anfang 2023 im Verhältnis 30:70 gegründet. Ziel ist es, Explorationsziele mit Potenzial für abbauwürdige Vorkommen zu erwerben. Besonders interessant sind dabei Projekte in einer frühen Phase, die mit geringem Kapitalaufwand getestet werden können. Die Arbeiten im Bereich Lithium profitieren von der rapiden Entwicklung im Bereich der Elektrifizierung und der damit verbundenen Nachfrage nach Lithium. Auf den Lizenzen wurden bereits erste Feldarbeiten durchgeführt, um eine umfassende Datenbasis für alle Projekte zu erstellen. Auf dem neu erworbenen Abbots North Projekt konnten bereits mehrere Pegmatite kartiert und beprobt werden, die Gehalte von bis zu 1,25% Lithiumoxid aufweisen. Im kommenden Jahr ist ein erstes Bohrprogramm geplant, um die Ausdehnung und Lithiumgehalte der Pegmatite genauer zu untersuchen.In einer weiteren Mitteilung gibt die Deutsche Rohstoff AG bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Salt Creek Oil & Gas, LLC sämtliche Vermögenswerte in Utah veräußert hat. Dabei handelt es sich um rund 250 "non-operated" Bohrungen mit einem durchschnittlichen Anteil von 2,3%. Durch die Transaktionen erwartet das Unternehmen Erträge in Höhe von 17 Mio. EUR im vierten Quartal und eine Erhöhung des Konzernergebnisses über dem Vorjahresgewinn von 66,2 Mio. EUR. Zudem erhöht sich die Liquidität im Konzern um rund 44 Mio. EUR. Aufgrund dieser Transaktion wird die Prognose für das Jahr 2023 angepasst, während die Prognose für das Jahr 2024 gesenkt wird. Die genauen Zahlen sind abhängig von verschiedenen Faktoren wie dem WTI-Preis und dem EUR/USD-Wechselkurs. CEO Jan-Philipp Weitz kommentiert den Verkauf der Utah Assets als großen Erfolg und betont die hohe Liquidität von US-Öl- und Gasflächen.Insgesamt zeigt sich die Deutsche Rohstoff AG mit den Entwicklungen in Australien und dem Verkauf der Utah Assets sehr zufrieden. Die Erweiterung des Lithium-Portfolios in Australien ermöglicht es dem Unternehmen, von der steigenden Nachfrage nach Lithium im Zuge der Elektrifizierung zu profitieren. Gleichzeitig sorgt der Verkauf der Utah Assets für einen erheblichen Ertrag und eine Steigerung des Konzernergebnisses. Die Prognose für das Jahr 2023 wird angehoben, während die Prognose für das Jahr 2024 aufgrund der Transaktion gesenkt wird. Die Deutsche Rohstoff AG zeigt sich flexibel und profitabel in ihrem Geschäft und setzt weiterhin auf eine erfolgreiche Zukunft.

